Game4Ukraine: как прошел главный благотворительный матч в истории Украины

Учасники Game4Ukraine. Фото: "Шахтер"

В Лондоне на "Стэмфорд Бридж" прошел благотворительный матч Game4Ukraine. Организаторы игры, которым выступила платформа UNITED 24, собирали средства на восстановление разрушенного войной Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, в котором обучается 415 детей из 10 окрестных сел.

Матч завершился боевой ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Интересно, что болельщиков, кроме самого матча, порадовала концертная программа от украинских и британских исполнителей. На поле также свои концерты сыграли Кларенс Зеедорф и Петр Чех, которые выглядели лучше своих коллег на поле.

Легенды потеряли форму

Легенды прошлого были в разной физической форме. Конечно, большинство из них растеряли былые кондиции. Но публике все равно было интересно посмотреть такой матч, где снова играли ребята, которые ранее заполняли стадионы.

Матч завершился со счетом 2:2. На 38-й минуте команду желтых вывел вперед легенда "Вест Хэма" Марк Нобл, а через четыре минуты его сравнял Кларенс Зеедорф, пробивший в девятку.

Во втором тайме Дарио Срна вывел желтых вперед на 53-й минуте, а на 78-й Вильям Галлас сравнял счет.

Лучшим игроком матча заслуженно признали Зеедорфа, который эффектно обыгрывал соперников и красиво забил. Также стоит выделить голкипера синей команды Петера Чеха, который был лучшим в первом тайме, полузащитника желтых Робера Пиреса, отыгравшему почти весь матч.

Команда Андрея Шевченко — Команда Александра Зинченко — 2:2

Голы: Зеедорф, 41, Галлас, 78 — Нобл, 38, Срна, 53.

Синие, команда Шевченко:

Голкиперы: Дида, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Массимо Оддо, Уильям Галлас

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул

Нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Джимми Флойд Хассельбайнк.

Звезды: Тохиб Джимо, Рассел Говард, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс

Тренер: Эмма Хейз и Роберто Ди Маттео

Желтые, команда Зинченко:

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.

Защитники: Бакари Санья, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши.

Полузащитники: Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Евгений Левченко, Джек Уилшир, Чарли Адам, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки.

Нападающие: Марк Нобл, Якубу Аегбени, Жуниор Мораес

Звезды: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф

Тренер: Арсен Венгер

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