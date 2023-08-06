"Манчестер Сіті" — "Арсенал": матчем за Суперкубок в Англії відкриється футбольний сезон

Холанд та Едегор. Фото: twitter.com

6 серпня в Англії відкриють футбольний сезон матчем за Суперкубок. Щоправда, матч буде формальним, оскільки "Ман Сіті" минулого сезону виграв АПЛ та Кубок.

За Суперкубок зіграють "Манчестер Сіті" та віце-чемпіон АПЛ лондонський "Арсенал", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Цього року "Ман Сіті" та "Арсенал" вже провели три матчі один з одним. Двічі у чемпіонаті та один раз у Кубку виграли "городяни".

У Кубку Англії перемогу "Ман Сіті" приніс лише один м'яч, а в АПЛ вони спочатку бенкетували в гостях з рахунком 3:1, а потім удома знущалися з команди Артети 4:1.

Однак, на відміну від минулих матчів, "Арсенал" став більш збалансованим і зміцнив центральну лінію Райсом. "Ман Сіті" завжди славилося своїми центральними півзахисниками, але Ілкай Гюндоган пішов до "Барселони", а Кевін Де Брюйне травмувався. Тепер незрозуміло, хто ж буде відповідати за креатив на полі. Можливо, команда у матчі з "Арсеналом" спробує більше завантажувати фланги.

У майбутньому матчі "Арсенал" буде фаворитом, якщо зможе стримати Ерлінга Холанда, Філа Фодена і Бернарду Сілву.

Кадрові втрати

За "Арсенал" не зіграють Олександр Зінченко, який не відновився з минулого сезону, і знову травмований Габріель Жезус. Українець пропустив усі спаринги на турне до США і невідомо, чи зіграє він у найближчих матчах. При цьому головний тренер Мікель Артета чекає на повернення українця найближчим часом.

Жезус має повернутися до запланованого на 19 серпня матчу з "Крістал Пелас".

У "Манчестер Сіті" одна втрата, але яка затьмарює відсутніх гравців "Арсеналу" разом узятих. Через розрив підколінного сухожилля матч пропустить Кевін Де Брюйне.

Також у "Ман Сіті" не буде хорватського захисника Йошко Гвардіола, який тільки перейшов до клубу. Ще під питанням участь Натана Аке.

Орієнтовні склади

"Манчестер Сіті": Едерсон — Стоунз, Вокер, Діаш, Аканджі — Сілва, Родрі, Ковачіч — Альварес, Холанд, Гріліш

"Арсенал": Ремсдейл — Вайт, Саліба, Габрієл, Тірні — Едегор, Парті, Райс — Сака, Хаверц, Троссар

Початок матчу: 18:00 за київським часом.

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