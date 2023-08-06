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"Арсенал" врятувався в кінці матчу, а потім виграв Суперкубок Англії у "Ман Сіті"

6 серпня 2023 21:39
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Агабекян Карен
редактор
"Арсенал" врятувався в кінці матчу, а потім виграв Суперкубок Англії у "Ман Сіті"
"Арсенал" святкує перемогу. Фото: "Арсенал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англії новий футбольний сезон традиційно відкрили матчем за Суперкубок. За нагороди змагалися чемпіон, володар Кубка "Манчестер Сіті" проти віцечемпіона "Арсеналу".

Матч завершився перемогою лондонців у серії пенальті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Попри інформацію про складну травму в матчі зіграв Кевін де Брюйне, який вийшов на поле на 64-й хвилині й допоміг створити гол.

Гріліш та Сака в боротьбі за м'яч. Фото: "Арсенал"

Огляд матчу

Суперкубок Англії

"Манчестер Сіті" — "Арсенал" 1:1 (1:4 – пен.)

Голи: Палмер, 77 — Троссар, 90+11

"Манчестер Сіті": Ортега — Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі — Родрі, Ковачич (де Брюйне, 64) — Б. Сілва, Альварес, Гріліш (Фоден, 57) — Голанд (Палмер, 63).

Головний тренер: Хосеп Гвардіола

"Арсенал": Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Тімбер (Тірні, 75) — Едегор, Райс (Нкетіа, 80), Парті — Сака, Гаверц (Вієйра, 87), Мартінеллі (Троссар, 75).

Головний тренер: Мікель Артета

Попередження: Альварес — Парті, Гаверц, Габріель

"Манчестер Сіті", попри очікування на відсутність Гюндогана та Де Брюйне в центрі поля, контролював м'яч. Коли ж в другому таймі вийшов на поле бельгієць, то гра номінальних господарів поля покращилася.

На 77-й хвилині Де Брюйне під час контратаки віддав пас на Палмера, котрий пробив над Рамсдейлом — 1:0.

Троссару вдалося зрівняти рахунок лише на 11-й доданій хвилині. Після передачі Парті він за допомогою рикошету спрямував м’яч у ворота — 1:1.

В Серії пенальті не змогли забити Де Брюйне та Родрі з "Манчестер Сіті".

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