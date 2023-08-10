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Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця

10 серпня 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця
Олександр Зінченко радіє перемозі "Арсеналу". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Олександр Зінченко привернув увагу одразу кількох італійських клубів. "Арсенал" чекає вигідну пропозицію щодо гравця.

Зінченко не утримуватимуть у Лондоні, якщо він захоче змінити обстановку, повідомляє Mirror.

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Український футболіст Олександр Зінченко може розпочати сезон 2023/2024 не лише у новій команді, а й в іншому чемпіонаті. У послугах захисника зацікавлені представники італійської Серії А.

Куди може піти Зінченко?

Туринський "Ювентус" та міланський "Інтер" шукають універсального футболіста на позицію лівого захисника. "Нерадзуррі" всерйоз розглядають ідею із запрошенням гравця збірної України.

Олександр Зінченко
Зінченко бореться із Бернарду Сілвою. Фото: Reuters/Lee Smith

Трансферна вартість Зінченка коливається в районі 35 млн євро. Контракт Олександра з "канонірами" діє до літа 2026 року. Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета цінує українського футболіста, але може змиритися з його відходом, якщо лондонці отримають гарну пропозицію.

Італійські клуби бентежить лише схильність до Зінченка до травм. Кінець минулого сезону українець пропустив через пошкодження литкового м'яза. Через травму він не взяв участі у передсезонних матчах "Арсеналу".

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