Збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат Європи-2025

Збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ

Відбулося жеребкування групового етапу відбірного турніру на чемпіонат Європи-2025 з баскетболу. Серед тих, хто спробує потрапити на турнір, є збірна України.

Команда Віталія Степановського потрапила до групи A, повідомив портал Новини LIVE.

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Зазначимо, що чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку 2025 року у чотирьох країнах. Фінал першості відбудеться у Ризі, Латвія.

Група А

Збірній України з групою пощастило у тому плані, що з чотирьох команд три виходять до наступного раунду. Це сталося завдяки жеребу, який не відправив нас до групи з однією з господарок турніру. У рамках відбору одразу у чотирьох квартетах буде лише по дві путівки.

Суперниками України стануть Словенія, Ізраїль та Португалія.

Команда Словенії вважається однією з найсильніших у світі, але у кваліфікації не матиме Лука Дончіч та інші зірки. Тому суперник буде зручним і таких словенців вже обігравала синьо-жовта збірна.

Ізраїль ми нещодавно обігравали у товариському матчі, але це також сильна команда. Нехай вони будуть без своїх кількох лідерів, але їхня збірна завжди сильна завдяки хорошому домашньому чемпіонату.

Португалія, ймовірно, розглядатиметься разом з Україною як кандидат на третю позицію. Однак, якщо Немаяс Кета повернеться з НБА до Європи та отримає багато ігрової практики, то команда сильно "кусатиметься".

Кожна команда зіграє по шість матчів — три вдома та три на виїзді. Усі ігри проведуть у три вікна, у кожному буде по два матчі: лютий 2024 року, листопад 2024 року, лютий 2025 року.

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