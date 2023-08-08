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Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

8 августа 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец
Лионель Месси с мячом. Фото: Reuters/Jerome Miron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может ненадолго вернуться в Европу. Форвард рассматривает возможность заключения краткосрочного контракта с одним из известных клубов. 

Возвращение Месси может состояться уже в следующем году, сообщает AS

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Переезд Лионеля Месси в США спровоцировал увеличение интереса нейтральных болельщиков к турнирам с участием американских клубов. Вслед за аргентинцем в "Интер" из Майами перешли несколько других известных футболистов.

Возвращение Месси 

Недавно звездный форвард оформил уже третий подряд дубль за "Интер Майами". Лионелю Месси понадобилось всего четыре поединка, чтобы стать одним из лучших бомбардиров в истории американской команды. Наибольшее количество голов за клуб из Майами забил Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. 

Лионель Месси
Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Jerome Miron

Аргентинец помог "Интеру" выйти в четвертьфинал Кубка лиг. Болельщики в восторге от игры Месси, который вскоре может ненадолго вернуться в Европу. Это произойдет во время одной из пауз в календаре "Интера".

В услугах Лионеля заинтересованы сразу несколько известных клубов. Он может снова оказаться в "ПСЖ", попробовать силы в лондонском "Челси" или попрощаться с болельщиками "Барселоны". Сам футболист готов сыграть в Европе еще как минимум несколько матчей. 

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