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Довбик прошел обряд посвящения в "Жироне": о чем речь

8 августа 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Довбик прошел обряд посвящения в "Жироне": о чем речь
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Не успел украинский форвард подписать контракт с испанской "Жироной", как его сразу погнали на тренировку. Как раз после нее игрок сыграл с "Лацио" в товарищеском матче.

Интересно, что на первой же тренировке игроку провели символическое посвящение.

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Отметим, что трансфер Довбика стал самым дорогим в истории каталонского клуба. При этом они получили только 50% экономических прав на игрока.

В команде все хорошо с моралью

Символическое посвящение, как и в большинстве клубов, заключалось в коридоре ударов. Как можно увидеть на видео, кто-то по Артему так хорошо приложился, что он даже вскрикнул.

Как видно на видео, у главного тренера Мичела на тренировках отличная обстановка. Именно благодаря ей в команде нет конфликтов.

 

 

Трансфер 26-летнего украинца стал самым дорогим в истории каталонского клуба. Интересно, что они заплатили 7 млн евро "Днепру-1" и "Мидтьюлланду" всего за 50% экономических прав на игрока.

В прошлом сезоне Довбик в 39 матчах забил 29 голов и отдал 7 ассистов.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

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