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Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться

8 серпня 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Не встиг український форвард підписати контракт із іспанською "Жироною", як його одразу погнали на тренування. Якраз після нього гравець зіграв із "Лаціо" у товариському матчі.

Цікаво, що на першому ж тренуванні гравцю провели символічну посвяту .

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Зазначимо, що трансфер Довбика став найдорожчим в історії каталонського клубу. При цьому вони одержали лише 50% економічних прав на гравця.

У команді все добре з мораллю

Символічне посвята, як і в більшості клубів, полягала в коридорі ударів. Як можна побачити на відео, хтось до Артема так добре приклався, що він навіть скрикнув.

Як видно на відео, у головного тренера Мічела на тренуваннях чудова ситуація. Саме завдяки ній у команді немає конфліктів.

 

 

Трансфер 26-річного українця став найдорожчим в історії каталонського клубу. Цікаво, що вони заплатили 7 млн євро "Дніпру-1" та "Мідтьюлланду" всього за 50% економічних прав на гравця.

Минулого сезону Довбик у 39 матчах забив 29 голів та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

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