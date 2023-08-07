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Довбик дебютировал за "Жирону", а Цыганков забил красивейший мяч

7 августа 2023 11:38
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Агабекян Карен
редактор
Довбик дебютировал за "Жирону", а Цыганков забил красивейший мяч
Артем Довбик дебютировал за "Жирону". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард Артем Довбик наконец дебютировал в топовом чемпионате, к чему он шел еще с момента перехода в датский "Мидттьюлланд". Посмотрим, чем завершится вторая попытка украинского форварда покорить Европу.

Сыграл украинец в победном матче своей "Жироны" против римского "Лацио", сообщил портал Новини.LIVE.

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Интересно, что дебют произошел в день подписания контракта. Редко можно увидеть, когда нового футболиста так быстро бросают на поле.

Довбик сыграл против своего предшественника

"Жирона" — "Лацио" — 2:1

Голы: Цыганков, 55, Стуани, 70 — Кастельянос, 76.

Удален: Дзакканньи, 66.

Довбик начал матч на скамейке запасных, тогда как Виктор Цыганков вышел с первых минут и на 55-й минуте украинец открыл счет. Полузащитник подобрал мяч за пределами штрафной и пробил под ближнюю штангу.

Цыганкова на 65-й минуте заменили, а на 73-йвышел Довбик. Артем результативными действиями не отличился, но почувствовал команду.

Отметим, что у "Жироны" также мяч забил ветеран команды Кристиан Стуани. У "Лацио" единственный мяч забил Тати Кастельянос, который еще в прошлом сезоне радовал каталонских фанатов голами в красно-белой футболке. Интересно, что именно как замена Кастельяносу рассматривался Довбик.

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