Довбик дебютировал за "Жирону", а Цыганков забил красивейший мяч
Украинский форвард Артем Довбик наконец дебютировал в топовом чемпионате, к чему он шел еще с момента перехода в датский "Мидттьюлланд". Посмотрим, чем завершится вторая попытка украинского форварда покорить Европу.
Сыграл украинец в победном матче своей "Жироны" против римского "Лацио", сообщил портал Новини.LIVE.
Интересно, что дебют произошел в день подписания контракта. Редко можно увидеть, когда нового футболиста так быстро бросают на поле.
Довбик сыграл против своего предшественника
"Жирона" — "Лацио" — 2:1
Голы: Цыганков, 55, Стуани, 70 — Кастельянос, 76.
Удален: Дзакканньи, 66.
Довбик начал матч на скамейке запасных, тогда как Виктор Цыганков вышел с первых минут и на 55-й минуте украинец открыл счет. Полузащитник подобрал мяч за пределами штрафной и пробил под ближнюю штангу.
Цыганкова на 65-й минуте заменили, а на 73-йвышел Довбик. Артем результативными действиями не отличился, но почувствовал команду.
Отметим, что у "Жироны" также мяч забил ветеран команды Кристиан Стуани. У "Лацио" единственный мяч забил Тати Кастельянос, который еще в прошлом сезоне радовал каталонских фанатов голами в красно-белой футболке. Интересно, что именно как замена Кастельяносу рассматривался Довбик.
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