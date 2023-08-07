Довбик дебютував за "Жирону", а Циганков забив дуже красивий м'яч

Артем Довбик дебютував за "Жирону". Фото: "Жирона"

Український форвард Артем Довбик нарешті дебютував у топовому чемпіонаті, до чого він йшов ще з моменту переходу до датського "Мідттьюлланду". Подивимося, чим завершиться друга спроба українського форварда підкорити Європу.

Зіграв українець у переможному матчі своєї "Жирони" проти римського "Лаціо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що дебют відбувся у день підписання контракту. Рідко можна побачити, коли нового футболіста так швидко кидають на поле.

Довбик зіграв проти свого попередника

"Жирона" — "Лаціо" — 2:1

Голи: Циганков, 55, Стуані, 70 — Кастельянос, 76.

Вилучений: Дзакканьї, 66.

Довбик розпочав матч на лаві запасних, тоді як Віктор Циганков вийшов із перших хвилин і на 55-й хвилині українець відкрив рахунок. Півзахисник підібрав м'яч за межами штрафного майданчика і пробив під ближню штангу.

Циганкова на 65-й хвилині замінили, а на 73-й вийшов Довбик. Артем результативними діями не відзначився, але відчув команду.

Зазначимо, що у "Жирони" також м'яч забив ветеран команди Крістіан Стуані. У "Лаціо" єдиний гол забив Таті Кастельянос, який ще минулого сезону радував каталонських фанатів голами у червоно-білій футболці. Цікаво, що Довбик розглядавс саме як заміна Кастельяносу.

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