Довбик сегодня дебютирует за "Жирону"

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард Артем Довбик сегодня подписал контракт с испанской "Жироной". И в этот же день у него большой шанс дебютировать за новый клуб.

Артем попал в заявку на товарищеский матч с "Лацио", сообщили в "Жироне".

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Отметим, что Довбик 4 августа прилетел в Испанию, 5-го прошел медобследование, а 6-го подписал контракт. За форварда "Днепр-1" планировал получить минимум 6 млн евро.

У Довбика очень большие шансы сыграть

Согласно со стартовым составом "Жироны" на матч с "Лацио", Довбик оказался на скамейке запасных.

Отметим, что с первых минут сыграет украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Начало матча — в 21:00 по Киеву.

Трансфер 26-летнего украинца стал самым дорогим в истории каталонского клуба. Интересно, что они заплатили 7 млн евро "Днепру-1" и "Мидтьюлланду" всего за 50% экономических прав на игрока.

Пока неизвестно, оставлял ли себе экономические права "Днепр-1", но "Мидтьюлланд" оставил и получил 450 тысяч евро.

В прошлом сезоне Довбик в 39 матчах забил 29 голов и отдал 7 ассистов.

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