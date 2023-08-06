Довбик официально присоединился к Цыганкову в "Жироне"
Длинный сериал под названием "переход Довбика" из "Днепра-1" в испанскую "Жирону" завершился хэппи-эндом для всех, кроме потерявших главного бомбардира клуба болельщиков и тренеров "днепрян". Теперь Артем, будем надеяться, будет забивать голы в Примере вместе с партнером по сборной Украины Цыганковым.
О подписании контракта с 26-летним футболистом "Жирона" сообщила в своих соцсетях.
Уроженец Черкасс поставил свою подпись под соглашением, рассчитанным на 5 лет.
Довбик установил рекорд
Трансфер украинца стал самым дорогим подписанием в истории каталонского клуба. При этом сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет обладать только 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Митьюлланну". Transfermarkt оценивает Довбика в 15 миллионов евро.
🚨 Artem Dovbyk, Girona'da. pic.twitter.com/HiS0b7Rt9S— Sports Digitale (@SportsDigitale) August 6, 2023
"Привет, болельщики "Жироны". Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером", — сказал Довбык в видеообращении.
26-летний Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, на его счету 24 гола. В рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз. Также выступал в чемпионатах Дании и Молдовы.
В 2021 году дебютировал в составе сборной Украины. Именно его гол в ворота сборной Швеции вывел сине-желтый в четвертьфинал Евро. По состоянию на сегодняшний день на его счету 18 матчей и 6 голов за национальную команду.
При этом Гирн также подтвердил информацию, что объединительное сражение между чемпионами супертяжелого веса Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году не состоится.
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