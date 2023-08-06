Довбик офіційно приєднався до Циганкова у "Жироні"

Контракт разрахований на 5 років. Фото: Twitter/GironaFC

Довгий серіал під назвою "перехід Довбика" з "Дніпра-1" до іспанської "Жирони" завершився хеппі-ендом для всіх, окрім вболівальників та тренерів "дніпрян", які втратили головного бомбардира клубу. Тепер Артем, будемо сподіватись, забиватиме голи у Примері разом із партнером по збірній України Циганковим.

Про підписання контракту з 26-річним футболістом "Жирона" повідомила у своїх соцмережах.

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Довбик установив рекорд

Трансфер українця став найдорожчим підписанням в історії каталонського клубу. При цьому сума трансферу не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли, що "Дніпро-1" отримає 7 мільйонів євро, при цьому "Жирона" володітиме лише 50% прав на форварда. Як відомо, інша половина прав належить данському "Мідтьюлланну". Transfermarkt оцінює Довбика в 15 мільйонів євро.

"Привіт, вболівальники "Жирони". Я дуже щасливий бути тут. Побачимось сьогодні ввечері", – сказав Довбик у відеозверненні.

26-річний Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ в минулому сезоні, на його рахунку 24 голи. Загалом в рамках вищого українського дивізіону він відзначився 50 разів. Також виступав у чемпіонатах Данії та Молдови.

У 2021 році дебютував в складі збірної України. Саме його гол у ворота збірної Швеції вивів синьо-жовтих у чвертьфінал Євро. Станом на сьогодні на його рахунку 18 матчів та 6 голів за національну команду.

При цьому Гірн також підтвердив інформацію, що об'єднавчий бій між чемпіонами суперважкої ваги Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі у 2023 році не відбудеться.

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