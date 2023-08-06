Довбик пройшов медобстеження в Іспанії: сьогодні підпише контракт

Артем Довбик перейде до Ла Ліги. Фото: УАФ

Український центрфорвард Артем Довбик зараз перебуває в Іспанії, де вирішується його доля у топовому чемпіонаті. Футболіст може стати гравцем "Жирони".

За інформацією джерела, Довбик 5 серпня успішно пройшов медобстеження у "Жироні".

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Зазначимо, раніше джерела повідомляли, що Довбик мав пропозицію лише від одного клубу з топових чемпіонатів. З цієї причини "Дніпру-1" було складно торгуватися та збільшувати цінник на футболіста.

Сьогодні очікується підписання контракту

За інформацією іспанського джерела, 6 серпня очікується підписання контракту із Довбиком.

Також в Іспанії повідомили, що для "Жирони" переговори за 50% прав на футболіста йшли дуже складно, оскільки їм потрібно було домовитися з двома агентами Довбика, "Дніпром-1" та "Мідтьюлландом".

У "Жироні" на Довбика розраховують, як на заміну Таті Кастельяносу, який тягнув команду нагору минулого сезону. Допомагатиме Артему один із найкращих українських футболістів Віктор Циганков.

Раніше повідомлялося, що каталонці заплатять близько 7 млн. євро за 50% прав на гравця. На даний момент 50% економічних прав у "Дніпра-1" і такий же відсоток у данського "Мідтьюлланда". Поки що невідомо як ділитимуться гроші та права між українцями та данцями.

Одне з джерел повідомляло, що 6 млн євро отримає "Дніпро-1", а "Мідтьюлланд" 450 тисяч. Згідно з цією інформацією, можна припустити, що данці трохи зменшили свій відсоток від перепродажу, але сподіваються добре заробити на наступному продажу Артема з "Жирони".

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