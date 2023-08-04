Довбик в Испании проходит медосмотр перед трансфером

Артем Довбик. Фото: "Днепр-1"

Существует большая вероятность, что в ближайшие дни форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик сменит футбольный клуб. Сейчас игрок находится в Испании.

4 августа Артем проходит медобследование. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

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Отметим, ранее источники сообщали, что у Довбика было предложение только от одного клуба из топовых чемпионатов.

В ближайшие дни контракт будет подписан

По информации источника, утром 4 августа Довбик вылетел в Каталонию вместе со своим агентом Алексеем Люндовским.

В течение дня Артем должен пройти медосмотр, после чего в течение нескольких дней может быть подписан контракт с "Жироной".

Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит около 7 млн евро за 50% прав на игрока. На текущий момент 50% прав у "Днепра-1" и такой же процент у датского "Мидтьюлланда". Пока неизвестно как будут делиться деньги и права между украинцами и датчанами.

Один из источников сообщал, что 6 млн евро получит "Днепр-1", а "Мидтьюлланд" 450 тысяч. Согласно с этой информацией можно предположить, что датчане немного уменьшили свой процент от перепродажи, но надеются хорошо заработать на следующей продаже Артема из "Жироны".

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