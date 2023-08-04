Довбик в Іспанії проходить медогляд перед трансфером

Артем Довбік. Фото: "Дніпро-1"

Існує велика ймовірність, що найближчими днями форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик змінить футбольний клуб. Наразі гравець знаходиться в Іспанії.

4 серпня Артем проходить медобстеження. Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

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Зазначимо, раніше джерела повідомляли, що Довбик мав пропозицію лише від одного клубу з топових чемпіонатів.

Найближчими днями контракт буде підписано

За інформацією джерела, вранці 4 серпня Довбик вилетів до Каталонії разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським.

Протягом дня Артем має пройти медогляд, після чого упродовж кількох днів може бути підписаний контракт із "Жироною".

Раніше повідомлялося, що іспанський клуб заплатить близько 7 млн євро за 50% прав на гравця. Наразі 50% прав у "Дніпра-1" і такий же відсоток у данського "Мідтьюлланда". Поки що невідомо як ділитимуться гроші та права між українцями та данцями.

Одне з джерел повідомляло, що 6 млн євро отримає "Дніпро-1", а "Мідтьюлланд" 450 тисяч. Згідно з цією інформацією, можна припустити, що данці трохи зменшили свій відсоток від перепродажу, але сподіваються добре заробити на наступному продажу Артема з "Жирони".

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