Довбик та "Жирона" вже домовилися, за словами інсайдера Романо
Останні міжсезоння у футболі є одна закономірність — коли відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо пише, що трансфер майже відбувся, то, скоріше за все, так воно й буде. Тепер італієць повідомив, що переговори між "Дніпром-1" і "Жироною" щодо трансферу форварда збірної України Артема Довбика перебувають на завершальній стадії.
Про це Романо написав у своєму Twitter, передає портал Новини.LIVE.
За його інформацією, принципової угоди між клубами вже досягнуто.
Усна домовленість та бажання з обох сторін вже існує, процес переходитиме до завершальної стадії. “Мідтьюлланд” отримає 50% фінальної виплати, але фінансові деталі джерело не називає.
Girona are closing in on Artem Dovbyk deal with Dnipro — agreement in place and negotiations advancing to the final stages ⚪️🔴🇺🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023
50% of final fee will go to Midtjylland. pic.twitter.com/tah7nehZRB
За інформацією іншого іспанського джерела, "Жирона" викупить не 100% прав на Довбика, як очікувалося раніше, а лише 50+% прав.
Каталонський клуб в рамках цього трансферу витратить близько 7 млн євро, які віддасть "Дніпру-1" та "Мідтьюланду". При цьому джерело не повідомляє, в якій пропорції будуть поділені гроші.
Останній танець "Сіртакі"
Раніше інше джерело повідомляло, що "Дніпро-1" отримає 6 млн євро, а "Мідтьюланд" — 450 тисяч євро. З кожною командою "Жирона" домовлялася окремо. Можливо, що данці збережуть за собою певний відсоток від наступного продажу футболіста.
Також зазначалося, що матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Панатинаїкоса" міг стати останнім для Довбика за "Дніпро-1".
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"Жирона" за Довбика заплатить невелику суму, але є нюанс.