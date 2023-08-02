Довбик та "Жирона" вже домовилися, за словами інсайдера Романо

Артем Довбик кидає футболку фанатам. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Останні міжсезоння у футболі є одна закономірність — коли відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо пише, що трансфер майже відбувся, то, скоріше за все, так воно й буде. Тепер італієць повідомив, що переговори між "Дніпром-1" і "Жироною" щодо трансферу форварда збірної України Артема Довбика перебувають на завершальній стадії.

Про це Романо написав у своєму Twitter, передає портал Новини.LIVE.

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За його інформацією, принципової угоди між клубами вже досягнуто.

Усна домовленість та бажання з обох сторін вже існує, процес переходитиме до завершальної стадії. “Мідтьюлланд” отримає 50% фінальної виплати, але фінансові деталі джерело не називає.

Girona are closing in on Artem Dovbyk deal with Dnipro — agreement in place and negotiations advancing to the final stages ⚪️🔴🇺🇦



50% of final fee will go to Midtjylland. pic.twitter.com/tah7nehZRB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

За інформацією іншого іспанського джерела, "Жирона" викупить не 100% прав на Довбика, як очікувалося раніше, а лише 50+% прав.

Каталонський клуб в рамках цього трансферу витратить близько 7 млн євро, які віддасть "Дніпру-1" та "Мідтьюланду". При цьому джерело не повідомляє, в якій пропорції будуть поділені гроші.

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Раніше інше джерело повідомляло, що "Дніпро-1" отримає 6 млн євро, а "Мідтьюланд" — 450 тисяч євро. З кожною командою "Жирона" домовлялася окремо. Можливо, що данці збережуть за собою певний відсоток від наступного продажу футболіста.

Також зазначалося, що матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Панатинаїкоса" міг стати останнім для Довбика за "Дніпро-1".

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"Жирона" за Довбика заплатить невелику суму, але є нюанс.