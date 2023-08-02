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Довбик и "Жирона" уже договорились, по словам инсайдера Романо

2 августа 2023 22:43
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик и "Жирона" уже договорились, по словам инсайдера Романо
Артём Довбик бросает футболку фанатам. Фото: Twitter/FabrizioRomano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Последние межсезонья в футболе есть одна закономерность — если известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо пишет, что трансфер почти состоялся, то, скорее всего, так оно и будет. Теперь итальянец сообщил, что переговоры между "Днепром-1" и "Жироной" по трансферу форварда сборной Украины Артема Довбика находятся на завершающей стадии.

Об этом Романо написал в своем Twitter , передает портал Новини.LIVE.

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По его информации, принципиальное соглашение между клубами уже достигнуто.

Устная договоренность и желания с обеих сторон уже существуют, процесс будет переходить к завершающей стадии. "Митьюлланд" получит 50% финальной выплаты, но финансовые детали источник не называет.

По информации другого испанского источника, "Жирона" выкупит не 100% прав на Довбика, как ожидалось ранее, а всего 50% прав.

Каталонский клуб в рамках этого трансфера потратит около 7 млн евро, которые отдаст "Днепр-1" и "Мидтьюланд". При этом источник не сообщает, в какой пропорции будут разделены деньги.

Последний танец "Сиртаки"

Ранее другой источник сообщал, что "Днепр-1" получит 6 млн евро, а "Мидтьюланд" — 450 тысяч евро. С каждой командой "Жирона" договаривалась отдельно. Возможно, датчане сохранят за собой определенный процент от последующей продажи футболиста.

Также отмечалось, что ответный матч квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" мог стать последним для Довбика за "Днепр-1".

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

Андрей Лунин уйдет из "Реала" этим летом: клуб выставил ценник на футболиста.

Кучер подтвердил отравление 15 представителей "Днепра-1" перед игрой с "Панатинаикосом".

"Жирона" за Довбика заплатит небольшую сумму, но есть нюанс.

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