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Довбик прошел медобследование в Испании: сегодня подпишет контракт

6 августа 2023 07:43
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Агабекян Карен
редактор
Довбик прошел медобследование в Испании: сегодня подпишет контракт
Артем Довбик перейдет в Ла Лигу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центрфорвард Артем Довбик сейчас находится в Испании, где решается его судьба в топовом чемпионате. Футболист может стать игроком "Жироны".

По информации источника, Довбик 5 августа успешно прошел медобследование в "Жироне".

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Отметим, ранее источники сообщали, что у Довбика было предложение только от одного клуба из топовых чемпионатов. По этой причине "Днепру-1" было сложно торговаться и увеличивать ценник на футболиста.

Сегодня ожидается подписание контракта

По информации испанского источника, 6 августа ожидается подписание контракта с Довбиком.

Также в Испании сообщили, что для "Жироны" переговоры за 50% прав на футболиста шли очень сложно, поскольку им нужно было договориться с двумя агентами Довбика, "Днепром-1" и "Мидтьюлландом".

В "Жироне" на Довбика рассчитывают, как на замену Тати Кастельяносу, который тянул команду наверх в прошлом сезоне. Помогать Артему будет один из лучших украинских футболистов Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят около 7 млн евро за 50% прав на игрока. На текущий момент 50% экономических прав у "Днепра-1" и такой же процент у датского "Мидтьюлланда". Пока неизвестно как будут делиться деньги и права между украинцами и датчанами.

Один из источников сообщал, что 6 млн евро получит "Днепр-1", а "Мидтьюлланд" 450 тысяч. Согласно с этой информацией можно предположить, что датчане немного уменьшили свой процент от перепродажи, но надеются хорошо заработать на следующей продаже Артема из "Жироны".

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