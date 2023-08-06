Довбик сьогодні дебютує за "Жирону"

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард Артем Довбик сьогодні підписав контракт з іспанською "Жироною". І того ж дня має великий шанс дебютувати за новий клуб.

Артем потрапив у заявку на товариський матч із "Лаціо", повідомили у "Жироні".

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Зазначимо, що Довбик 4 серпня прилетів до Іспанії, 5-го пройшов медобстеження, а 6-го підписав контракт. За форварда "Дніпро-1" планував отримати щонайменше 6 млн євро.

Довбик має дуже великі шанси зіграти

Згідно зі стартовим складом "Жирони" на матч із "Лаціо", Довбик опинився на лаві запасних.

Зазначимо, що з перших хвилин зіграє український півзахисник Віктор Циганков.

Початок матчу — о 21:00 за Києвом.

Трансфер 26-річного українця став найдорожчим в історії каталонського клубу. Цікаво, що вони заплатили 7 млн євро "Дніпру-1" та "Мідтьюлланду" лише за 50% економічних прав на гравця.

Поки невідомо, чи залишав собі економічні права "Дніпро-1", але "Мідтьюлланд" залишив і отримав 450 тисяч євро.

Минулого сезону Довбик у 39 матчах забив 29 голів та віддав 7 асистів.

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