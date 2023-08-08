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"Шахтер" нашел способ продлить контракт с Сиканом: идут переговоры

8 августа 2023 10:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" нашел способ продлить контракт с Сиканом: идут переговоры
Даниил Сикан выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может бесплатно уйти из донецкого "Шахтера". Контракт игрока с донецким клубом истекает летом 2024 года. 

"Шахтер" делает все возможное для того, чтобы сохранить в своем составе талантливого футболиста, сообщает "Заря Лондонск". 

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Даниил Сикан может последовать примеру Анатолия Трубина и отказаться от продления контракта с донецким "Шахтером". Соглашение форварда с клубом истекает летом 2024 года. "Горняки" могут бесплатно потерять талантливого игрока. 

Переговоры Сикана с "Шахтером" 

Недавно появилась информация о том, что Даниил отказывается продлевать контракт с донецким клубом. Представитель агентства GG11, которое занимается интересами Сикана, опроверг эти слухи. Согласно его словам, переговоры с молодым форвардом продолжаются. 

Шахтер Донецк
Сикан перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Шахтер" предложил Сикану новый контракт на улучшенных условиях. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в четыре миллиона евро. В сезоне 2022/2023 Даниил Сикан забил девять голов и сделал две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром "Шахтера". 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба. 

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