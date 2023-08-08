"Шахтер" нашел способ продлить контракт с Сиканом: идут переговоры

Даниил Сикан выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может бесплатно уйти из донецкого "Шахтера". Контракт игрока с донецким клубом истекает летом 2024 года.

"Шахтер" делает все возможное для того, чтобы сохранить в своем составе талантливого футболиста, сообщает "Заря Лондонск".

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Даниил Сикан может последовать примеру Анатолия Трубина и отказаться от продления контракта с донецким "Шахтером". Соглашение форварда с клубом истекает летом 2024 года. "Горняки" могут бесплатно потерять талантливого игрока.

Переговоры Сикана с "Шахтером"

Недавно появилась информация о том, что Даниил отказывается продлевать контракт с донецким клубом. Представитель агентства GG11, которое занимается интересами Сикана, опроверг эти слухи. Согласно его словам, переговоры с молодым форвардом продолжаются.

Сикан перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Шахтер" предложил Сикану новый контракт на улучшенных условиях. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в четыре миллиона евро. В сезоне 2022/2023 Даниил Сикан забил девять голов и сделал две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром "Шахтера".

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