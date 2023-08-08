"Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори

Данило Сікан виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Форвард збірної України Данило Сікан може безкоштовно залишити донецький "Шахтар". Контракт гравця з донецьким клубом спливає влітку 2024 року.

"Шахтар" робить все можливе для того, щоб зберегти у своєму складі талановитого футболіста, повідомляє "Зоря Лондонськ".

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Данило Сікан може наслідувати приклад Анатолія Трубіна і відмовитися від продовження контракту з донецьким "Шахтарем". Угода форварда з клубом спливає влітку 2024 року. "Гірники" можуть безкоштовно втратити талановитого гравця.

Переговори Сікана з "Шахтарем"

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Данило відмовляється продовжувати контракт із донецьким клубом. Представник агентства GG11, яке займається інтересами Сікана, спростував ці чутки. За його словами, переговори з молодим форвардом продовжуються.

Сікан перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" запропонував Сікану новий контракт на покращених умовах. Портал Transfermarkt оцінює футболіста збірної України у чотири мільйони євро. У сезоні 2022/2023 Данило Сікан забив дев'ять голів і зробив дві результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром "Шахтаря".

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