Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори arrow

"Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори

8 серпня 2023 10:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори
Данило Сікан виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Данило Сікан може безкоштовно залишити донецький "Шахтар". Контракт гравця з донецьким клубом спливає влітку 2024 року.

"Шахтар" робить все можливе для того, щоб зберегти у своєму складі талановитого футболіста, повідомляє "Зоря Лондонськ".

Читайте також:

Данило Сікан може наслідувати приклад Анатолія Трубіна і відмовитися від продовження контракту з донецьким "Шахтарем". Угода форварда з клубом спливає влітку 2024 року. "Гірники" можуть безкоштовно втратити талановитого гравця.

Переговори Сікана з "Шахтарем"

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Данило відмовляється продовжувати контракт із донецьким клубом. Представник агентства GG11, яке займається інтересами Сікана, спростував ці чутки. За його словами, переговори з молодим форвардом продовжуються.

Шахтар Донецьк
Сікан перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" запропонував Сікану новий контракт на покращених умовах. Портал Transfermarkt оцінює футболіста збірної України у чотири мільйони євро. У сезоні 2022/2023 Данило Сікан забив дев'ять голів і зробив дві результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром "Шахтаря".

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу. 

Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться. 

Жереб безжальний: "Зоря" та "Дніпро-1" зіграють у кваліфікації Ліги Європи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз