"Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори
Форвард збірної України Данило Сікан може безкоштовно залишити донецький "Шахтар". Контракт гравця з донецьким клубом спливає влітку 2024 року.
"Шахтар" робить все можливе для того, щоб зберегти у своєму складі талановитого футболіста, повідомляє "Зоря Лондонськ".
Данило Сікан може наслідувати приклад Анатолія Трубіна і відмовитися від продовження контракту з донецьким "Шахтарем". Угода форварда з клубом спливає влітку 2024 року. "Гірники" можуть безкоштовно втратити талановитого гравця.
Переговори Сікана з "Шахтарем"
Нещодавно з'явилася інформація про те, що Данило відмовляється продовжувати контракт із донецьким клубом. Представник агентства GG11, яке займається інтересами Сікана, спростував ці чутки. За його словами, переговори з молодим форвардом продовжуються.
"Шахтар" запропонував Сікану новий контракт на покращених умовах. Портал Transfermarkt оцінює футболіста збірної України у чотири мільйони євро. У сезоні 2022/2023 Данило Сікан забив дев'ять голів і зробив дві результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром "Шахтаря".
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