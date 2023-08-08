Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу
Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може змінити клуб до кінця літнього трансферного вікна. Молодим футболістом цікавляться одразу кілька команд з інших чемпіонатів.
Шапаренко може стати гравцем іспанського клубу, повідомляє Marca.
Київське "Динамо" навряд чи утримає одного з лідерів свого півзахисту у разі, якщо надійде гарна пропозиція щодо продажу футболіста. Такий варіант може статися вже найближчими тижнями.
Куди піде Шапаренко?
У послугах 24-річного футболіста збірної України зацікавлений мадридський "Атлетіко". Головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне потребує якісного посилення складу перед баталіями нового сезону.
"Матрасники" встигли підписати захисників Сеюнджю, Галана, Моурінью та Аспілікуету. Клуб витратив на ці трансфери 29 млн євро. У "Атлетіко" є гроші після продажу Куньї та Лоді. Частина цих коштів може бути витрачена на запрошення Шапаренка.
"Атлетіко" хоче взяти Миколу в оренду до кінця сезону із можливістю викупу контракту українського гравця. "Динамо" влаштує продаж півзахисника. Київський клуб не відпустить хавбека дешевше, ніж за 15 млн євро.
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