Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може змінити клуб до кінця літнього трансферного вікна. Молодим футболістом цікавляться одразу кілька команд з інших чемпіонатів.

Шапаренко може стати гравцем іспанського клубу, повідомляє Marca.

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Київське "Динамо" навряд чи утримає одного з лідерів свого півзахисту у разі, якщо надійде гарна пропозиція щодо продажу футболіста. Такий варіант може статися вже найближчими тижнями.

Куди піде Шапаренко?

У послугах 24-річного футболіста збірної України зацікавлений мадридський "Атлетіко". Головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне потребує якісного посилення складу перед баталіями нового сезону.

Шапаренко б'є по воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

"Матрасники" встигли підписати захисників Сеюнджю, Галана, Моурінью та Аспілікуету. Клуб витратив на ці трансфери 29 млн євро. У "Атлетіко" є гроші після продажу Куньї та Лоді. Частина цих коштів може бути витрачена на запрошення Шапаренка.

"Атлетіко" хоче взяти Миколу в оренду до кінця сезону із можливістю викупу контракту українського гравця. "Динамо" влаштує продаж півзахисника. Київський клуб не відпустить хавбека дешевше, ніж за 15 млн євро.

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