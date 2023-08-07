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Наступний матч "Динамо" в УПЛ перенесено: що сталося

7 серпня 2023 17:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Наступний матч "Динамо" в УПЛ перенесено: що сталося
"Динамівці" після забитого м&#39;яча "Оболоні". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У розкладі матчів третього туру Української прем'єр-ліги відбулися зміни. Пов'язані вони за участю клубів у єврокубках.

Наступний матч київського "Динамо" та "Металіста 1925" буде перенесено. Про це повідомила пресслужба киян.

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Раніше кияни отримали можливих суперників у плейофф кваліфікації Ліги конференцій. Якщо команда Мірчі Луческу пройде грецький "Аріс", то зіграє з переможцем пари "Бешикташ" — "Нефтчі".

Турецька команда виглядає дуже небезпечно, оскільки цього літа підписала трьох гравців із топових чемпіонатів та збирається оформити трансфер українця Руслана Маліновського.

Андрій Ярмоленко у другому турі УПЛ проти "Оболоні". Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" має важливе протистояння в єврокубках

У "Динамо" повідомили, що обидва клуби погодилися перенести матч на невизначений термін, щоб кияни краще підготувалися до матчу з "Арісом" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

У клубі зазначили, що про нову дату поєдинку чемпіонату України повідомлять додатково.

Зазначимо, що перший єврокубковий матч відбудеться 10 серпня в грецьких Салоніках, матч-відповідь — 17-го в Бухаресті.

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