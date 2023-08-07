Наступний матч "Динамо" в УПЛ перенесено: що сталося

"Динамівці" після забитого м'яча "Оболоні". Фото: "Динамо" Київ

У розкладі матчів третього туру Української прем'єр-ліги відбулися зміни. Пов'язані вони за участю клубів у єврокубках.

Наступний матч київського "Динамо" та "Металіста 1925" буде перенесено. Про це повідомила пресслужба киян.

Читайте також:

Раніше кияни отримали можливих суперників у плейофф кваліфікації Ліги конференцій. Якщо команда Мірчі Луческу пройде грецький "Аріс", то зіграє з переможцем пари "Бешикташ" — "Нефтчі".

Турецька команда виглядає дуже небезпечно, оскільки цього літа підписала трьох гравців із топових чемпіонатів та збирається оформити трансфер українця Руслана Маліновського.

Андрій Ярмоленко у другому турі УПЛ проти "Оболоні". Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" має важливе протистояння в єврокубках

У "Динамо" повідомили, що обидва клуби погодилися перенести матч на невизначений термін, щоб кияни краще підготувалися до матчу з "Арісом" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

У клубі зазначили, що про нову дату поєдинку чемпіонату України повідомлять додатково.

Зазначимо, що перший єврокубковий матч відбудеться 10 серпня в грецьких Салоніках, матч-відповідь — 17-го в Бухаресті.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Маліновський близький до того, щоб улітку перейти до "Бешикташа".

"Барселона" за Усмана Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину.

Кейн та "Баварія": кінець драматичного трансферного серіалу.

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан.