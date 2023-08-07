Следующий матч "Динамо" в УПЛ перенесен: что произошло

"Динамовцы" после забитого мяча "Оболони". Фото: "Динамо" Киев

В расписании матчей третьего тура Украинской премьер-лиги произошли изменения. Связаны они с участием клубов в еврокубках.

Следующий матч киевского "Динамо" и "Металлиста 1925" будет перенесен. Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

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Андрей Ярмоленко во втором туре УПЛ против "Оболони". Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" предстоит важное противостояние в еврокубках

В "Динамо" сообщили, что оба клуба согласилось перенести матч на неопределенный срок, чтобы киевляне лучше подготовились к матчу с "Арисом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

В клубе отметили, что о новой дате поединка чемпионата Украины сообщат дополнительно.

Отметим, что первый еврокубковый матч состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч — 17-го в Бухаресте.

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