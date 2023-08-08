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Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба

8 августа 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко может сменить клуб до конца летнего трансферного окна. Молодым футболистом интересуются сразу несколько команд из других чемпионатов. 

Шапаренко может стать игроком испанского клуба, сообщает Marca

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Киевское "Динамо" вряд ли удержит одного из лидеров своей полузащиты в случае, если поступит хорошее предложение по продаже футболиста. Такой вариант может произойти уже в ближайшие недели. 

Куда уйдет Шапаренко? 

В услугах 24-летнего футболиста сборной Украины заинтересован мадридский "Атлетико". Главный тренер испанского клуба Диего Симеоне нуждается в качественном усилении состава перед баталиями нового сезона. 

Николай Шапаренко
Шапаренко бьет по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Матрасники" успели подписать защитников Сеюнджю, Галана, Моуринью и Аспиликуэту. Клуб потратил на эти трансферы 29 млн евро. У "Атлетико" есть деньги после продажи Куньи и Лоди. Часть из этих средств может быть потрачена на приглашение Шапаренко. 

"Атлетико" хочет взять Николая в аренду до конца сезона с возможностью выкупа контракта украинского игрока. "Динамо" устроит продажа полузащитника. Киевский клуб не отпустит хавбека дешевле, чем за 15 млн евро. 

Напомним, Довбик прошел обряд посвящения в "Жироне": о чем речь. 

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