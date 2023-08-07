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Трубін летить до Португалії: стали відомі деталі контракту з "Бенфікою"

7 серпня 2023 21:36
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Агабекян Карен
редактор
Трубін летить до Португалії: стали відомі деталі контракту з "Бенфікою"
Анатолій Трубін піде з "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" домовився про трансфер свого талановитого голкіпера Анатолія Трубіна до португальської "Бенфіки". Про трансфер можуть оголосити найближчими днями.

Інсайдери Фабриціо Романо та Ігор Циганик розкрили деякі подробиці переговорного процесу та контракту.

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Зазначимо, що на Трубіна також претендував міланський "Інтер", але вони не змогли домовитись із "Шахтарем".

Переговори з "Інтером" та "Бенфікою"

За словами Циганика, "Шахтар" не домовився з "Інтером" не лише через велику вартість. Донеччани були готові продати Трубіна за пропоновані 12 млн євро, але просили відсоток економічних прав від наступного перепродажу. Міланці відмовилися.

Циганик зазначив, що "Бенфіка" погодилася залишити за "Шахтарем" 40% економічних прав й в ці хвилини Трубін летить до Лісабона на медобстеження та підписання контракту.

Деталі контракту

За інформацією інсайдера Романо, 21-річний голкіпер підпише п'ятирічний контракт до літа 2028 року.

Португальці заплатять за Трубіна 10 млн євро гарантованого гонорару, 1 млн євро, і вони залишать "Шахтарю" 40% від наступного продажу.

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