Трубин летит в Португалию: стали известны детали контракта с "Бенфикой"

Анатолий Трубин уйдет из "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" договорился о трансфере своего талантливого голкипера Анатолия Трубина в португальскую "Бенфику". О трансфере могут объявить в ближайшие дни.

Инсайдеры Фабрицио Романо и Игорь Цыганык раскрыли некоторые подробности переговорного процесса и контракта.

Читайте также:

Отметим, что на Трубина также претендовал миланский "Интер", но они не смогли договориться с "Шахтером".

Переговоры с "Интером" и "Бенфикой"

По словам Цыганыка, "Шахтер" не договорился с "Интером" не только из-за большой стоимости. Дончане были готовы продать Трубина за предлагаемые 12 млн евро, но просили процент экономических прав от следующей перепродажи. Миланцы отказались.

Цыганык отметил, что "Бенфика" согласилась оставить за "Шахтером" 40% экономических прав и в эти минуты Трубин летит в Лиссабон на медобследование и подписание контракта.

Детали контракта

По информации инсайдера Романо, 21-летний голкипер подпишет пятилетний контракт — до лета 2028 года.

Португальцы заплатят за Трубина 10 млн евро гарантированного гонорара, 1 млн евро, и они оставят "Шахтеру" 40% от следующей продажи.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский близок к тому, чтобы летом перейти в "Бешикташ".

"Барселона" за Усмана Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им другую часть.

Кейн и "Бавария": конец драматического трансферного сериала.

Звезды спорта, блогеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан.