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Трубин летит в Португалию: стали известны детали контракта с "Бенфикой"

7 августа 2023 21:36
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Агабекян Карен
редактор
Трубин летит в Португалию: стали известны детали контракта с "Бенфикой"
Анатолий Трубин уйдет из "Шахтера". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" договорился о трансфере своего талантливого голкипера Анатолия Трубина в португальскую "Бенфику". О трансфере могут объявить в ближайшие дни.

Инсайдеры Фабрицио Романо и Игорь Цыганык раскрыли некоторые подробности переговорного процесса и контракта.

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Отметим, что на Трубина также претендовал миланский "Интер", но они не смогли договориться с "Шахтером".

Переговоры с "Интером" и "Бенфикой"

По словам Цыганыка, "Шахтер" не договорился с "Интером" не только из-за большой стоимости. Дончане были готовы продать Трубина за предлагаемые 12 млн евро, но просили процент экономических прав от следующей перепродажи. Миланцы отказались.

Цыганык отметил, что "Бенфика" согласилась оставить за "Шахтером" 40% экономических прав и в эти минуты Трубин летит в Лиссабон на медобследование и подписание контракта.

Детали контракта

По информации инсайдера Романо, 21-летний голкипер подпишет пятилетний контракт — до лета 2028 года.

Португальцы заплатят за Трубина 10 млн евро гарантированного гонорара, 1 млн евро, и они оставят "Шахтеру" 40% от следующей продажи.

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