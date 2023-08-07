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"Бенфика" договорилась с "Шахтером" о трансфере лидера

7 августа 2023 16:09
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Агабекян Карен
редактор
"Бенфика" договорилась с "Шахтером" о трансфере лидера
Трубин и Судаков — лидеры "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальская "Бенфика" продолжила переговорный процесс с донецким "Шахтером" о трансфере голкипера Анатолия Трубина. После первого предложения они вышли со вторым.

Интересно, что во втором предложении португальцы предложили "горнякам" меньшую сумму, но она больше обрадовала дончан. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Ранее "Интер" предложил "Шахтеру" за Трубина 12 млн евро, а когда дончане отказались и потребовали 22 млн евро, то договорились с футболистом, что летом 2024 года он перейдет в клуб в качестве свободного агента.

"Бенфика" и "Шахтер" начали оформление бумаг

У Трубина действующий контракт с "Шахтером" истекает летом 2024 года, и он мог уйти в любой клуб бесплатно. Именно по этой причине футболист отказался продлевать контракт.

"Бенфика" вышла на "Шахтер" с адекватным предложением в 12 млн евро. Однако получила отказ.

Со следующим предложением по Трубину португальцы поступили хитрее. Донецкий клуб получит 10 млн евро + 1 млн евро бонусами. Также "горняки" получат 40% от следующей перепродажи.

Источник сообщил, что после матчей за рубежом Трубин не вернулся с командой в Украину и ждет трансфера в "Бенфику".

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