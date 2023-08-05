Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Реал" намерен заменить Лунина Трубиным arrow

"Реал" намерен заменить Лунина Трубиным

5 августа 2023 14:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Реал" намерен заменить Лунина Трубиным
Анатолий Трубин на тренировке дончан. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина появился новый претендент. В этом клубе уже играет вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Конечно же, речь идет о мадридском "Реале", сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Ранее переговоры с "Шахтером" по Трубину уже начали миланский "Интер" и лиссабонская "Бенфика".

"Реалу" нужно заменить Лунина

В мадридском "Реале" выставили на трансфер второго голкипера Андрея Лунина, поскольку у него следующим летом завершается контракт, и он может уйти свободным агентом. Сам Лунин хочет доработать контракт, чтобы уйти бесплатно. В такой ситуации украинцу будет проще найти новый клуб.

Однако в "Реале" хотят заработать от 5 до 8 млн евро и уже предлагали футболиста "Интеру" и "Бенфике".

Ранее мадридцы отказались продавать Лунина в "Вильярреал" за 3 млн евро.

На место Лунина мадридцам нужно найти замену. Ранее в СМИ появлялась информация о покупке вратаря "Хетафе" Давида Сории за около 10 млн евро.

Согласно с последними обновлениями, в шорт-лист "Реала" вошел Трубин, на которого мадридцы хотят потратить от 10 до 15 млн евро.

Также в клубе считают Трубина идеальным голкипером на роль дублера Тибо Куртуа.

Отметим, что "Интер" и "Бенфика" предлагали за Трубина 12 млн евро и получили отказ. "Шахтер" хочет за футболиста 22 млн евро и не идет на уступки.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

В "Зарю" перешел экс-игрок чемпионата Италии.

"Барселона" за Усмана Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им другую часть.

Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

Звезды спорта, блоггеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз