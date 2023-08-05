"Реал" намерен заменить Лунина Трубиным

Анатолий Трубин на тренировке дончан. Фото: "Шахтер"

На голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина появился новый претендент. В этом клубе уже играет вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Конечно же, речь идет о мадридском "Реале", сообщает Sport.ua.

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"Реалу" нужно заменить Лунина

В мадридском "Реале" выставили на трансфер второго голкипера Андрея Лунина, поскольку у него следующим летом завершается контракт, и он может уйти свободным агентом. Сам Лунин хочет доработать контракт, чтобы уйти бесплатно. В такой ситуации украинцу будет проще найти новый клуб.

Однако в "Реале" хотят заработать от 5 до 8 млн евро и уже предлагали футболиста "Интеру" и "Бенфике".

Ранее мадридцы отказались продавать Лунина в "Вильярреал" за 3 млн евро.

На место Лунина мадридцам нужно найти замену. Ранее в СМИ появлялась информация о покупке вратаря "Хетафе" Давида Сории за около 10 млн евро.

Согласно с последними обновлениями, в шорт-лист "Реала" вошел Трубин, на которого мадридцы хотят потратить от 10 до 15 млн евро.

Также в клубе считают Трубина идеальным голкипером на роль дублера Тибо Куртуа.

Отметим, что "Интер" и "Бенфика" предлагали за Трубина 12 млн евро и получили отказ. "Шахтер" хочет за футболиста 22 млн евро и не идет на уступки.

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Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

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