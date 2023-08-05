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"Реал" має намір замінити Луніна Трубіним

5 серпня 2023 14:42
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Агабекян Карен
редактор
"Реал" має намір замінити Луніна Трубіним
Анатолій Трубін на тренуванні донеччан. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На голкіпера донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна з'явився новий претендент. У цьому клубі вже грає воротар збірної України Андрій Лунін.

Звичайно ж, йдеться про мадридський "Реал", повідомляє Sport.ua.

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Раніше переговори з "Шахтарем" щодо Трубіна вже розпочали міланський "Інтер" та лісабонська "Бенфіка".

"Реалу" потрібно замінити Луніна

У мадридському "Реалі" виставили на трансфер другого голкіпера Андрія Луніна, оскільки у нього наступного літа завершується контракт, і він може піти вільним агентом. Сам Лунін хоче доопрацювати контракт, щоби піти безкоштовно. У такій ситуації українцеві буде простіше знайти новий клуб.

Однак у "Реалі" хочуть заробити від 5 до 8 млн євро і вже пропонували футболіста "Інтеру" та "Бенфіці".

Раніше мадридці відмовилися продавати Луніна у "Вільярреал" за 3 млн євро.

На місце Луніна мадридцям треба знайти заміну. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про купівлю воротаря "Хетафе" Давида Сорії за близько 10 млн євро.

Згідно з останніми оновленнями, до шорт-листу "Реалу" увійшов Трубін, на якого мадридці хочуть витратити від 10 до 15 млн євро.

Також у клубі вважають Трубіна ідеальним голкіпером на роль дублера Тібо Куртуа.

Зазначимо, що "Інтер" та "Бенфіка" пропонували за Трубіна 12 млн євро й отримали відмову. "Шахтар" хоче за футболіста 22 млн євро і не йде на поступки.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

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Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

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