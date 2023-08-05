"Реал" має намір замінити Луніна Трубіним

Анатолій Трубін на тренуванні донеччан. Фото: "Шахтар"

На голкіпера донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна з'явився новий претендент. У цьому клубі вже грає воротар збірної України Андрій Лунін.

Звичайно ж, йдеться про мадридський "Реал", повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Раніше переговори з "Шахтарем" щодо Трубіна вже розпочали міланський "Інтер" та лісабонська "Бенфіка".

"Реалу" потрібно замінити Луніна

У мадридському "Реалі" виставили на трансфер другого голкіпера Андрія Луніна, оскільки у нього наступного літа завершується контракт, і він може піти вільним агентом. Сам Лунін хоче доопрацювати контракт, щоби піти безкоштовно. У такій ситуації українцеві буде простіше знайти новий клуб.

Однак у "Реалі" хочуть заробити від 5 до 8 млн євро і вже пропонували футболіста "Інтеру" та "Бенфіці".

Раніше мадридці відмовилися продавати Луніна у "Вільярреал" за 3 млн євро.

На місце Луніна мадридцям треба знайти заміну. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про купівлю воротаря "Хетафе" Давида Сорії за близько 10 млн євро.

Згідно з останніми оновленнями, до шорт-листу "Реалу" увійшов Трубін, на якого мадридці хочуть витратити від 10 до 15 млн євро.

Також у клубі вважають Трубіна ідеальним голкіпером на роль дублера Тібо Куртуа.

Зазначимо, що "Інтер" та "Бенфіка" пропонували за Трубіна 12 млн євро й отримали відмову. "Шахтар" хоче за футболіста 22 млн євро і не йде на поступки.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

"Барселона" за Усмана Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину.

Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан.