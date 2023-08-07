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"Бенфіка" домовилася з "Шахтарем" про трансфер лідера

7 серпня 2023 16:09
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Агабекян Карен
редактор
"Бенфіка" домовилася з "Шахтарем" про трансфер лідера
Трубін і Судаков — лідери "Шахтаря". Фото: "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальська "Бенфіка" продовжила переговорний процес із донецьким "Шахтарем" про трансфер голкіпера Анатолія Трубіна. Після першої пропозиції вони вийшли із другою.

Цікаво, що у другій пропозиції португальці запропонували "гірникам" меншу суму, але вона більше втішила донеччан. Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Раніше "Інтер" запропонував "Шахтарю" за Трубіна 12 млн євро, а коли донеччани відмовилися і вимагали 22 млн євро, то домовилися з футболістом, що влітку 2024 року він перейде в клуб як вільний агент.

"Бенфіка" та "Шахтар" розпочали оформлення паперів

У Трубіна контракт з "Шахтарем" закінчується влітку 2024 року, і він міг піти в будь-який клуб безкоштовно. Саме з цієї причини футболіст відмовився продовжувати контракт.

"Бенфіка" вийшла на "Шахтар" з адекватною пропозицією 12 млн євро. Проте отримала відмову.

З наступною пропозицією по Трубіну португальці вчинили хитріше. Донецький клуб отримає 10 млн євро + 1 млн євро бонусами. Також "гірники" отримають 40% від наступного перепродажу.

Джерело повідомило, що після матчів за кордоном Трубін не повернувся з командою в Україну і чекає трансферу до "Бенфіки".

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