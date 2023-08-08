Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець arrow

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

8 серпня 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець
Ліонель Мессі з м'ячем. Фото: Reuters/Jerome Miron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі може ненадовго повернутись до Європи. Форвард розглядає можливість укладання короткострокового контракту з одним із відомих клубів.

Повернення Мессі може відбутися вже наступного року, повідомляє AS.

Читайте також:

Переїзд Ліонеля Мессі до США спровокував збільшення інтересу нейтральних уболівальників до турнірів за участю американських клубів. Слідом за аргентинцем до "Інтера" з Маямі перейшли кілька інших відомих футболістів.

Повернення Мессі

Нещодавно зірковий форвард оформив уже третій поспіль дубль за "Інтер Маямі". Ліонелю Мессі знадобилося лише чотири поєдинки, щоб стати одним із найкращих бомбардирів в історії американської команди. Найбільшу кількість голів за клуб із Маямі забив Гонсало Ігуаїн, на рахунку якого 29 голів.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Jerome Miron

Аргентинець допоміг "Інтеру" вийти до чвертьфіналу Кубка ліг. Вболівальники у захваті від гри Мессі, який незабаром може ненадовго повернутися до Європи. Це станеться під час однієї з пауз календаря "Інтера".

У послугах Ліонеля зацікавлені одразу кілька відомих клубів. Він може знову опинитися в "ПСЖ", спробувати сили в лондонському "Челсі" або попрощатися з уболівальниками Барселони. Сам футболіст готовий зіграти у Європі ще як мінімум кілька матчів.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу. 

"Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори. 

Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться. 

Жереб безжальний: "Зоря" та "Дніпро-1" зіграють у кваліфікації Ліги Європи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз