Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Ліонель Мессі з м'ячем. Фото: Reuters/Jerome Miron

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі може ненадовго повернутись до Європи. Форвард розглядає можливість укладання короткострокового контракту з одним із відомих клубів.

Повернення Мессі може відбутися вже наступного року, повідомляє AS.

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Переїзд Ліонеля Мессі до США спровокував збільшення інтересу нейтральних уболівальників до турнірів за участю американських клубів. Слідом за аргентинцем до "Інтера" з Маямі перейшли кілька інших відомих футболістів.

Повернення Мессі

Нещодавно зірковий форвард оформив уже третій поспіль дубль за "Інтер Маямі". Ліонелю Мессі знадобилося лише чотири поєдинки, щоб стати одним із найкращих бомбардирів в історії американської команди. Найбільшу кількість голів за клуб із Маямі забив Гонсало Ігуаїн, на рахунку якого 29 голів.

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Jerome Miron

Аргентинець допоміг "Інтеру" вийти до чвертьфіналу Кубка ліг. Вболівальники у захваті від гри Мессі, який незабаром може ненадовго повернутися до Європи. Це станеться під час однієї з пауз календаря "Інтера".

У послугах Ліонеля зацікавлені одразу кілька відомих клубів. Він може знову опинитися в "ПСЖ", спробувати сили в лондонському "Челсі" або попрощатися з уболівальниками Барселони. Сам футболіст готовий зіграти у Європі ще як мінімум кілька матчів.

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