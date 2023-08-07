Мессі зробив дубль та вивів "Інтер Майамі" у чвертьфінал Кубка ліг

В аргентинця 7 голів у 4-х матчах. Фото: Reuters/Tim Heitman

Легендарний Лео Мессі продовжує забивати у Сполучених Штатах Америки. Цього разу зірка "Інтер Майамі" допоміг команді пройти "Даллас" в 1/8 фіналу Кубка ліг.

Подробиці поєдинку в матеріалі Новини.LIVE.

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Прибиральник Крістіан Саламанка, якого звільнили після того, як він взяв автограф у Мессі може радіти, що приніс кумиру успіх. Вже в наступній грі після цієї зворушливої історії Лео відзначився дублем та вивів команду Бекхема в наступну стадію турніру.

Відкрив рахунок саме Мессі ударом в дотик з лінії карного майданчика. Потім Даллас кілька разів вів у рахунку, в них забивали Кіньйон, Камунго, Веласко та Тейлор з пенальті.

Мессі забивав зі штрафного та з пенальті

У "Інтера" голи провели Кремаскі та суперник Фарфан забив у свої ворота. Зрівняв рахунок знову зірковий аргентинець зі штрафного на 85-й хвилині.

У серії пенальті Інтер Майамі діяв кращий за Даллас, а Мессі вдався виконавцем першого удару команди з точки. Також 11-метровий забив Серхіо Бускетс.

Додамо, що у Ліонеля тепер 7 голів у 4-х матчах у США.





7 goals in 4 games. Quite the start for Lionel Messi 🤩 pic.twitter.com/ivaBInHiOA — 433 (@433) August 7, 2023

Зазначимо, що українець Сергій Кривцов провів усю гру на полі. А Жорді Альба віддав дві гольові передачі.

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