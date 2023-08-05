Любов до Мессі призвела до звільнення прибиральника стадіону

Мессі на тренуванні "Інтер Майамі". Фото: twitter.com/InterMiamiCF

У США стався цікавий випадок, пов'язаний із любов'ю вболівальника до Ліонеля Мессі. Для першого він закінчився неоднозначно.

Колумбійського прибиральника в Майамі звільнили за автограф Мессі, але він все одно радий, повідомляє La Nacion.

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Зазначимо, що Мессі після переїзду до США провів за "Інтер Майамі" три матчі, у яких забив п'ять м'ячів.

Крістіан Саламанка з автографом Мессі. Фото: соцмережі

Хлопця звільнено за порушення правил

Цікава історія сталася з колумбійським прибиральником Крістіаном Саламанкою, котрий півтора року проживає в Майамі.

Клінінгова компанія, де працює Саламанка, співпрацює з "Інтер Майамі" та прибирає стадіон та територію навколо нього. І перед одним із матчів прибиральник побачив, як приїхала команда, і він попросив у Мессі автограф.

За це Саламанку звільнили, оскільки співробітникам стадіону заборонено під час роботи фотографуватись з футболістами та брати у них автографи.

За словами прибиральника, він не дуже засмутився, оскільки отримав довгоочікуваний підпис на футболці.

"Мені довелося прибирати туалети на парковці автобусів. Я був на вулиці, коли під'їхав автобус, і всі гравці вийшли з нього. Останнім вийшов Мессі. Мені достатньо було крикнути: "Гей, чемпіон світу!" він повернувся подивитися. Я розстебнув робочу сорочку, а під нею була футболка Аргентини. Він залишив автограф. Потім підійшла охорона, мене вивели та звільнили, але це коштувало кожну секунду", — сказав Саламанка.

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