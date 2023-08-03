Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мессі зробив другий дубль за "Інтер Майамі" Кривцова arrow

Мессі зробив другий дубль за "Інтер Майамі" Кривцова

3 серпня 2023 10:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мессі зробив другий дубль за "Інтер Майамі" Кривцова
Ліонель Мессі після матчу. Фото: "Інтер Майамі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Аргентинська зірка світового футболу Ліонель Мессі провів свій третій матч за "Інтер Майамі". Цього разу він також не залишив поле без забитого м’яча.

Аргентинець зробив дубль та допоміг своїй команді перемогти "Орландо Сіті" з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Український центральний захисник команди Сергій Кривцов провів на полі весь матч.

Мессі знищує суперників в США

"Інтер Майамі" провів проти "Орландо Сіті" матч 1/16 фіналу Leagues Cup-2023.

Мессі розпечатав ворота на 7-й хвилині, а на 72-й встановив кінцевий рахунок — 3:1. Матч міг закінчитися з іншими цифрами на табло, але наприкінці матчу гол "Орландо Сіті" скасували через офсайд, який побачили на ВАР.

Зазначимо, що за "Інтер Майамі" дебютував колишній захисник "Барселони" Жорді Альба, який вийшов на заміну.

Також з перших хвилин матчу вийшов та відіграв усі 90 хвилин колишній "стовп" півзахисту "Барселони" Серхіо Бускетс.

Зазначимо, що Мессі забив вже п’ять м’ячів за три матчі в США. В дебюті аргентинець вийшов на заміну та відзначився голом у ворота "Крус Асуль", а потім зробив дубль в ворота "Атланти Юнайтед".

Зазначимо, що в Leagues Cup виступають команди зі США та Мексики. Клуби, які посіли три перші місця у Leagues Cup, автоматично кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

Андрій Лунін піде з "Реала" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста.

Кучер підтвердив отруєння 15 представників "Дніпра-1" перед грою з "Панатінаїкосом".

"Інтер" відмовить Трубіну: італійці хочуть купити іншого українського воротаря

"Жирона" за Довбика заплатить невелику суму, але є нюанс.

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз