Мессі зробив другий дубль за "Інтер Майамі" Кривцова

Ліонель Мессі після матчу. Фото: "Інтер Майамі"

Аргентинська зірка світового футболу Ліонель Мессі провів свій третій матч за "Інтер Майамі". Цього разу він також не залишив поле без забитого м’яча.

Аргентинець зробив дубль та допоміг своїй команді перемогти "Орландо Сіті" з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мессі знищує суперників в США

"Інтер Майамі" провів проти "Орландо Сіті" матч 1/16 фіналу Leagues Cup-2023.

Мессі розпечатав ворота на 7-й хвилині, а на 72-й встановив кінцевий рахунок — 3:1. Матч міг закінчитися з іншими цифрами на табло, але наприкінці матчу гол "Орландо Сіті" скасували через офсайд, який побачили на ВАР.

Зазначимо, що за "Інтер Майамі" дебютував колишній захисник "Барселони" Жорді Альба, який вийшов на заміну.

Також з перших хвилин матчу вийшов та відіграв усі 90 хвилин колишній "стовп" півзахисту "Барселони" Серхіо Бускетс.

Зазначимо, що Мессі забив вже п’ять м’ячів за три матчі в США. В дебюті аргентинець вийшов на заміну та відзначився голом у ворота "Крус Асуль", а потім зробив дубль в ворота "Атланти Юнайтед".

Зазначимо, що в Leagues Cup виступають команди зі США та Мексики. Клуби, які посіли три перші місця у Leagues Cup, автоматично кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

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