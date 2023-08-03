Месси сделал второй дубль за "Интер Майами" Кривцова

Лионель Месси после матча. Фото: "Интер Майами"

Аргентинская звезда мирового футбола Лионель Месси провел свой третий матч за "Интер Майами". На этот раз он тоже не оставил поле без забитого мяча.

Аргентинец сделал дубль и помог своей команде победить "Орландо Сити" со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Интер Майами" провел против "Орландо Сити" матч 1/16 финала Leagues Cup-2023.

Месси первым распечатал ворота на 7-й минуте, а на 72-й установил конечный счет – 3:1. Матч мог закончиться с другими цифрами на табло, но в конце матча гол "Орландо Сити" отменили из-за офсайда, который увидели на ВАР.

Отметим, что за "Интер Майами" дебютировал вышедший на замену бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба.

Также с первых минут матча вышел и отыграл все 90 минут бывший "столб" полузащиты "Барселоны" Серхио Бускетс.

Месси забил уже пять мячей за три матча в США. В дебюте аргентинец вышел на замену и отличился голом в ворота "Крус Асуль", а затем сделал дубль в ворота "Атланты Юнайтед".

Отметим, что в Leagues Cup выступают команды из США и Мексики. Клубы, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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