Месси сделал второй дубль за "Интер Майами" Кривцова
Аргентинская звезда мирового футбола Лионель Месси провел свой третий матч за "Интер Майами". На этот раз он тоже не оставил поле без забитого мяча.
Аргентинец сделал дубль и помог своей команде победить "Орландо Сити" со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинский центральный защитник команды Сергей Кривцов провел весь матч на поле.
Месси уничтожает соперников в США
"Интер Майами" провел против "Орландо Сити" матч 1/16 финала Leagues Cup-2023.
Месси первым распечатал ворота на 7-й минуте, а на 72-й установил конечный счет – 3:1. Матч мог закончиться с другими цифрами на табло, но в конце матча гол "Орландо Сити" отменили из-за офсайда, который увидели на ВАР.
Отметим, что за "Интер Майами" дебютировал вышедший на замену бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба.
Также с первых минут матча вышел и отыграл все 90 минут бывший "столб" полузащиты "Барселоны" Серхио Бускетс.
Месси забил уже пять мячей за три матча в США. В дебюте аргентинец вышел на замену и отличился голом в ворота "Крус Асуль", а затем сделал дубль в ворота "Атланты Юнайтед".
Отметим, что в Leagues Cup выступают команды из США и Мексики. Клубы, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
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