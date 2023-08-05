Любовь к Месси привела к увольнению уборщика стадиона

Месси на тренировке "Интер Майами". Фото: twitter.com/InterMiamiCF

В США произошел интересный случай, связанный с любовью болельщика к Лионелю Месси. Для первого он закончился неоднозначно.

Колумбийского уборщика в Майами уволили за автограф Месси, но он все равно рад, сообщает La Nacion.

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Кристиан Саламанка с автографом Месси. Фото: соцсети

Парень уволен за нарушение правил

Интересная история произошла с колумбийским уборщиком Кристианом Саламанкой, который полтора года проживает в Майами.

Клининговая компания, где работает Саламанка, сотрудничает с "Интер Майами" и убирает стадион и территорию вокруг него. И перед одним из матчей уборщик увидел, как приехала команда и он попросил у Месси автограф.

За это Саламанку уволили, поскольку сотрудникам стадионе запрещено во время работы фотографироваться с футболистами и брать у них автографы.

По словам уборщика, он не сильно расстроился, поскольку получил долгожданную роспись на футболке.

"Мне пришлось убирать туалеты на парковке автобусов. Я был на улице, когда подъехал автобус, и все игроки вышли из него. Последним вышел Месси. Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира!" он повернулся посмотреть. Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней была футболка Аргентины. Он оставил автограф. Потом подошла охрана, меня вывели и уволили, но это стоило каждую секунду", — сказал Саламанка.

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