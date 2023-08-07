Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси сделал дубль и вывел "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка лиг arrow

Месси сделал дубль и вывел "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка лиг

7 августа 2023 14:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси сделал дубль и вывел "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка лиг
У аргентинца 7 голов в 4-х матчах. Фото: Reuters/Tim Heitman
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Легендарный Лео Месси продолжает забивать в США. В этот раз звезда "Интер Майами" помог команде пройти "Даллас" в 1/8 финала Кубка лиг.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Уборщик Кристиан Саламанка, которого уволили после того, как он взял автограф у Месси, может радоваться, что принес кумиру успех. Уже в следующей игре после этой трогательной истории Лео отличился дублем и вывел команду Бекхэма в следующую стадию турнира.

Открыл счет именно Месси ударом в прикосновение с линии штрафной. Затем Даллас несколько раз вел в счете, в них забивали Киньон, Камунго, Веласко и Тейлор с пенальти.

Месси забивал со штрафного и с пенальти

У "Интера" голы провели Кремаски и соперник Фарфан забил в свои ворота. Сравнял счет снова звездный аргентинец со штрафного на 85-й минуте.

В серии пенальти Интер Майами действовал лучше Далласа, а Месси удался исполнителем первого удара команды с точки. Также 11-метровый забил Серхио Бускетс.

Добавим, что у Лионеля теперь 7 голов в 4 матчах в США.
 

Отметим, что украинский Сергей Кривцов провел всю игру на поле. А Жорди Альба отдал две голевые передачи.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский близок к тому, чтобы летом перейти в "Бешикташ".

"Барселона" за Усмана Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им другую часть.

Кейн и "Бавария": конец драматического трансферного сериала.

Звезды спорта, блогеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз