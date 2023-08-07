Месси сделал дубль и вывел "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка лиг

У аргентинца 7 голов в 4-х матчах. Фото: Reuters/Tim Heitman

Легендарный Лео Месси продолжает забивать в США. В этот раз звезда "Интер Майами" помог команде пройти "Даллас" в 1/8 финала Кубка лиг.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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Уборщик Кристиан Саламанка, которого уволили после того, как он взял автограф у Месси, может радоваться, что принес кумиру успех. Уже в следующей игре после этой трогательной истории Лео отличился дублем и вывел команду Бекхэма в следующую стадию турнира.

Открыл счет именно Месси ударом в прикосновение с линии штрафной. Затем Даллас несколько раз вел в счете, в них забивали Киньон, Камунго, Веласко и Тейлор с пенальти.

Месси забивал со штрафного и с пенальти

У "Интера" голы провели Кремаски и соперник Фарфан забил в свои ворота. Сравнял счет снова звездный аргентинец со штрафного на 85-й минуте.

В серии пенальти Интер Майами действовал лучше Далласа, а Месси удался исполнителем первого удара команды с точки. Также 11-метровый забил Серхио Бускетс.

Добавим, что у Лионеля теперь 7 голов в 4 матчах в США.



7 игроков в 4 игры. Запустите start for Lionel Messi 🤩 pic.twitter.com/ivaBInHiOA — 433 (@433) August 7, 2023

Отметим, что украинский Сергей Кривцов провел всю игру на поле. А Жорди Альба отдал две голевые передачи.

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