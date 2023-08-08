Киевское "Динамо собирается изменить эмблему: что известно

Игроки киевской команды радуются победе. Фото: пресс-служба "Динамо"

Болельщики киевского "Динамо" через год могут увидеть совершенно новую форму столичной команды. Эмблема "бело-синих" будет изменена при одном важном условии.

Футболисты "Динамо" получили возможность войти в историю, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

По итогам сезона 2023/2024 у "Динамо" может измениться логотип. В случае, если команда Мирчи Луческу станет чемпионом Украины, герб клуба будет обновлен.

Эмблемы "Динамо" в разные годы. Telegram White Blue Team

Что именно изменится в "Динамо"

Победа в чемпионате Украины станет для столичного клуба юбилейной. Это будет тридцатый титул для "Динамо", включая чемпионства, которые были завоеваны во времена СССР.

Новый титул позволит "Динамо" добавить на официальный герб еще одну звезду, которая станет уже третьей по счету. В настоящее время эмблему "бело-синих" украшает две звезды.

В двух стартовых турах украинской Премьер-лиги сезона 2023/2024 "Динамо" одержало две победы. Команда Мирчи Луческу возглавляет турнирную таблицу УПЛ с шестью очками.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба.

Скандальная спортсменка из Беларуси раскритиковала украинских теннисисток.

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец.

Довбик прошел обряд посвящения в "Жироне": о чем речь.

Жребий безжалостен: "Заря" и "Днепр-1" сыграют в квалификации Лиги Европы.