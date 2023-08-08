Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Киевское "Динамо собирается изменить эмблему: что известно arrow

Киевское "Динамо собирается изменить эмблему: что известно

8 августа 2023 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Киевское "Динамо собирается изменить эмблему: что известно
Игроки киевской команды радуются победе. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики киевского "Динамо" через год могут увидеть совершенно новую форму столичной команды. Эмблема "бело-синих" будет изменена при одном важном условии. 

Футболисты "Динамо" получили возможность войти в историю, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

По итогам сезона 2023/2024 у "Динамо" может измениться логотип. В случае, если команда Мирчи Луческу станет чемпионом Украины, герб клуба будет обновлен. 

Динамо Киев
Эмблемы "Динамо" в разные годы. Telegram White Blue Team

Что именно изменится в "Динамо" 

Победа в чемпионате Украины станет для столичного клуба юбилейной. Это будет тридцатый титул для "Динамо", включая чемпионства, которые были завоеваны во времена СССР. 

Новый титул позволит "Динамо" добавить на официальный герб еще одну звезду, которая станет уже третьей по счету. В настоящее время эмблему "бело-синих" украшает две звезды. 

В двух стартовых турах украинской Премьер-лиги сезона 2023/2024 "Динамо" одержало две победы. Команда Мирчи Луческу возглавляет турнирную таблицу УПЛ с шестью очками. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба. 

Скандальная спортсменка из Беларуси раскритиковала украинских теннисисток. 

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец. 

Довбик прошел обряд посвящения в "Жироне": о чем речь. 

Жребий безжалостен: "Заря" и "Днепр-1" сыграют в квалификации Лиги Европы. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз