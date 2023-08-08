Київське "Динамо" збирається змінити емблему: що відомо

Гравці київської команди радіють перемозі. Фото: пресслужба "Динамо"

Уболівальники київського "Динамо" за рік можуть побачити абсолютно нову форму столичної команди. Емблема "біло-синіх" буде змінена за однієї важливої умови.

Футболісти "Динамо" отримали можливість увійти до історії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За підсумками сезону 2023/2024 "Динамо" може змінити логотип. У разі, якщо команда Мірчі Луческу стане чемпіоном України, герб клубу буде оновлено.

Емблеми "Динамо" у різні роки. Telegram White Blue Team

Що саме зміниться у "Динамо"

Перемога у чемпіонаті України стане для столичного клубу ювілейною. Це буде тридцятий титул для "Динамо", включаючи чемпіонства, завойовані за часів СРСР.

Новий титул дозволить "Динамо" додати на офіційний герб ще одну зірку, яка стане вже третьою. Нині емблему "біло-синіх" прикрашає дві зірки.

У двох стартових турах української Прем'єр-ліги сезону 2023/2024 "Динамо" здобуло дві перемоги. Команда Мірчі Луческу очолює турнірну таблицю УПЛ із шістьма очками.

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