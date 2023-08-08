Скандальна спортсменка з Білорусі розкритикувала українських тенісисток
Відома спортсменка з Білорусі Вікторія Азаренко поділилася думкою про резонансне рішення Жіночої тенісної асоціації. Відтепер тенісистки з України та Росії не повинні тиснути руки.
Азаренко не розуміє мотив, який спонукав ухвалити рішення про скасування рукостискань, повідомляє "Великий теніс України".
Вікторія Азаренко всіляко намагалася ухилитися від відповіді на питання про зміну взаємин російських, білоруських та українських спортсменів. Чемпіонка Australian Open-2013 готова й надалі тиснути руки українським тенісисткам, але розуміє мотиви, які змушують їх відмовитися від цього ритуалу.
Що сказала Азаренко?
Білоруська тенісистка вважає відмову від рукостискань особистим вибором кожної спортсменки. Триразова фіналістка US Open готова й надалі тиснути руки суперницям з України.
Азаренко заявила, що не в тому положенні, щоб когось судити. Вікторія зазначила, що рішення, яке ухвалили у WTA, не є стандартною практикою для світового тенісу.
"Якщо це допоможе глядачам розібратися в ситуації, то такі оголошення — гарний роз'яснювальний процес. Мені не здається, що рукостискання — це доленосні рішення", — сказала Вікторія Азаренко.
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