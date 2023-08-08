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Скандальна спортсменка з Білорусі розкритикувала українських тенісисток

8 серпня 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандальна спортсменка з Білорусі розкритикувала українських тенісисток
Вікторія Азаренко під час подання. Фото: Reuters/Eric Bolte
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома спортсменка з Білорусі Вікторія Азаренко поділилася думкою про резонансне рішення Жіночої тенісної асоціації. Відтепер тенісистки з України та Росії не повинні тиснути руки.

Азаренко не розуміє мотив, який спонукав ухвалити рішення про скасування рукостискань, повідомляє "Великий теніс України".

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Вікторія Азаренко всіляко намагалася ухилитися від відповіді на питання про зміну взаємин російських, білоруських та українських спортсменів. Чемпіонка Australian Open-2013 готова й надалі тиснути руки українським тенісисткам, але розуміє мотиви, які змушують їх відмовитися від цього ритуалу.

Вікторія Азаренко
Вікторія Азаренко радіє перемозі. Фото: Reuters/Eric Bolte

Що сказала Азаренко?

Білоруська тенісистка вважає відмову від рукостискань особистим вибором кожної спортсменки. Триразова фіналістка US Open готова й надалі тиснути руки суперницям з України.

Азаренко заявила, що не в тому положенні, щоб когось судити. Вікторія зазначила, що рішення, яке ухвалили у WTA, не є стандартною практикою для світового тенісу.

"Якщо це допоможе глядачам розібратися в ситуації, то такі оголошення — гарний роз'яснювальний процес. Мені не здається, що рукостискання — це доленосні рішення", — сказала Вікторія Азаренко.

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