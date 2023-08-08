Скандальная спортсменка из Беларуси раскритиковала украинских теннисисток

Виктория Азаренко во время подачи. Фото: Reuters/Eric Bolte

Известная спортсменка из Беларуси Виктория Азаренко поделилась мнением о резонансном решении Женской теннисной ассоциации. Отныне теннисистки из Украины и России не должны пожимать руки.

Азаренко не понимает мотив, который побудил принять решение об отмене рукопожатий, сообщает "Большой теннис Украины".

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Виктория Азаренко всячески пыталась уклониться от ответа на вопрос про изменение взаимоотношений российских, белорусски и украинских спортсменов. Чемпионка Australian Open-2013 готова и в дальнейшем пожимать руки украинских теннисисткам, но понимает мотивы, которые заставляют их отказаться от этого ритуала.

Виктория Азаренко радуется победе. Фото: Reuters/Eric Bolte

Что сказала Азаренко?

Белорусская теннисистка считает отказ от рукопожатий личным выбором каждой спортсменки. Трехкратная финалистка US Open готова и дальше жать руки соперницам из Украины.

Азаренко заявила, что находится не в том положении, чтобы кого-то судить. Виктория отметила, что решение, которое приняли в WTA, не является стандартной практикой для мирового тенниса.

"Если это поможет зрителям разобраться в ситуации, то такие объявления — хороший разъяснительный процесс. Мне не кажется, что рукопожатия — это судьбоносные решения", — сказала Виктория Азаренко.

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