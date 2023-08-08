Скандальная спортсменка из Беларуси раскритиковала украинских теннисисток
Известная спортсменка из Беларуси Виктория Азаренко поделилась мнением о резонансном решении Женской теннисной ассоциации. Отныне теннисистки из Украины и России не должны пожимать руки.
Азаренко не понимает мотив, который побудил принять решение об отмене рукопожатий, сообщает "Большой теннис Украины".
Виктория Азаренко всячески пыталась уклониться от ответа на вопрос про изменение взаимоотношений российских, белорусски и украинских спортсменов. Чемпионка Australian Open-2013 готова и в дальнейшем пожимать руки украинских теннисисткам, но понимает мотивы, которые заставляют их отказаться от этого ритуала.
Что сказала Азаренко?
Белорусская теннисистка считает отказ от рукопожатий личным выбором каждой спортсменки. Трехкратная финалистка US Open готова и дальше жать руки соперницам из Украины.
Азаренко заявила, что находится не в том положении, чтобы кого-то судить. Виктория отметила, что решение, которое приняли в WTA, не является стандартной практикой для мирового тенниса.
"Если это поможет зрителям разобраться в ситуации, то такие объявления — хороший разъяснительный процесс. Мне не кажется, что рукопожатия — это судьбоносные решения", — сказала Виктория Азаренко.
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