Кейн определился со своим будущим и удивил "Баварию"

Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Paul Childs

Тренерский штаб мюнхенской "Баварии" получил неприятную новость из Лондона. Капитан сборной Англии Харри Кейн может продолжить карьеру в "Тоттенхэме".

Лидер "шпор" уже не хочет сменить клуб во что бы то ни стало, сообщает Evening Standard.

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Харри Кейн изменил мнение относительно того, где он будет выступать в новом сезоне. Еще месяц назад форвард просил "Тоттенхэм" о трансфере в "Баварию", однако теперь все изменилось. Кейн не против остаться в Лондоне еще на сезон.

Почему Кейн передумал?

Похоже, руководству и тренерскому штабу "Тоттенхэма" снова удалось убедить игрока, что он может выиграть трофей со столичным клубом. 30-летний футболист доволен игровой философией и тренировками нового главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Кейн считает, что новый сезон может стать удачным для "шпор".

Харри Кейн аплодирует болельщикам. Фото: REUTERS/Paul Childs

Однако при этом английский форвард все равно не собирается продлевать контракт с "Тоттенхэмом". Его действующее соглашение закончится летом 2024 года. Таким образом, Харри Кейн покинет Лондон на правах свободного агента.

Недавно "шпоры" отклонили третье предложение "Баварии", которая была готова заплатить за Кейна 100 млн евро, не считая бонусов. В прошлом сезоне Харри забил за "Тоттенхэм" 32 гола во всех турнирах.

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