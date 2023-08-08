Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кейн определился со своим будущим и удивил "Баварию" arrow

Кейн определился со своим будущим и удивил "Баварию"

8 августа 2023 15:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн определился со своим будущим и удивил "Баварию"
Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб мюнхенской "Баварии" получил неприятную новость из Лондона. Капитан сборной Англии Харри Кейн может продолжить карьеру в "Тоттенхэме". 

Лидер "шпор" уже не хочет сменить клуб во что бы то ни стало, сообщает Evening Standard

Читайте также:

Харри Кейн изменил мнение относительно того, где он будет выступать в новом сезоне. Еще месяц назад форвард просил "Тоттенхэм" о трансфере в "Баварию", однако теперь все изменилось. Кейн не против остаться в Лондоне еще на сезон. 

Почему Кейн передумал?

Похоже, руководству и тренерскому штабу "Тоттенхэма" снова удалось убедить игрока, что он может выиграть трофей со столичным клубом. 30-летний футболист доволен игровой философией и тренировками нового главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Кейн считает, что новый сезон может стать удачным для "шпор". 

Харри Кейн
Харри Кейн аплодирует болельщикам. Фото: REUTERS/Paul Childs

Однако при этом английский форвард все равно не собирается продлевать контракт с "Тоттенхэмом". Его действующее соглашение закончится летом 2024 года. Таким образом, Харри Кейн покинет Лондон на правах свободного агента. 

Недавно "шпоры" отклонили третье предложение "Баварии", которая была готова заплатить за Кейна 100 млн евро, не считая бонусов. В прошлом сезоне Харри забил за "Тоттенхэм" 32 гола во всех турнирах. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба. 

Скандальная спортсменка из Беларуси раскритиковала украинских теннисисток. 

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец. 

Довбик прошел обряд посвящения в "Жироне": о чем речь. 

Жребий безжалостен: "Заря" и "Днепр-1" сыграют в квалификации Лиги Европы. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз