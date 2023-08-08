Кейн визначився зі своїм майбутнім та здивував "Баварію"

Харрі Кейн святкує гол. Фото: REUTERS/Paul Childs

Тренерський штаб мюнхенської "Баварії" отримав неприємну новину із Лондона. Капітан збірної Англії Харрі Кейн може продовжити кар'єру у "Тоттенгемі".

Лідер "шпор" вже не хоче змінити клуб будь-що, повідомляє Evening Standard.

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Харрі Кейн змінив думку щодо того, де він виступатиме у новому сезоні. Ще місяць тому форвард просив "Тоттенгем" про трансфер до "Баварії", проте тепер усе змінилося. Кейн не проти залишитися у Лондоні ще на сезон.

Чому Кейн передумав?

Схоже, керівництву та тренерському штабу "Тоттенгема" знову вдалося переконати гравця, що він може виграти трофей зі столичним клубом. 30-річний футболіст задоволений ігровою філософією та тренуваннями нового головного тренера команди Ангелоса Постекоглу. Кейн вважає, що новий сезон може стати вдалим для "шпор".

Харрі Кейн аплодує вболівальникам. Фото: REUTERS/Paul Childs

Однак при цьому англійський форвард все одно не збирається продовжувати контракт із "Тоттенгемом". Його чинна угода закінчиться влітку 2024 року. Таким чином Харрі Кейн залишить Лондон на правах вільного агента.

Нещодавно "шпори" відхилили третю пропозицію "Баварії", яка була готова заплатити за Кейна 100 млн євро, не рахуючи бонусів. Минулого сезону Харрі забив за "Тоттенгем" 32 голи у всіх турнірах.

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