Сборная Украины по баскетболу обыграла сильную команду Израиля

Украина выиграла у Израиля. Фото: ФБУ

В Риге национальная сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к пре-квалификации Олимпийских игр-2024. Подопечные Виталия Степановского провели уже третий товарищеский матч.

Сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 75:69, сообщают Новини.LIVE.

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Ковляр и Зотов на высоте

Сборная Украины в первой половине матча хорошо сыграла в защите, благодаря чему соперник не сумел показать все, что умеет. К тому же на большой перерыв команда уходила с преимуществом в 5 очков.

Израиль хорошо начал третью четверть и сначала сравнял счет, а потом оторвался на 5 очков. Однако Стапановский смог вернуть игроков в игру и команда совершила рывок 17:2.

В четвертой четверти украинцы контролировали ход игры, увеличив преимущество до 11 очков, но израильтяне выровняли игру и создали нервную концовку. Но украинцы удержали победу.

Самым результативным в составе Украины стал Александр Ковляр — 16 очков почти за 34 минуты на площадке. Также 14 очков принес команде Виталий Зотов.

Контрольный матч.

Украина — Израиль 75:69 — (17:14, 20:18, 25:24, 13:13)

Украина: Ковляр 16 + 5 передач — 6 потерь, Зотов 14, Войналович 5 + 5 подборов, Бобров 3 + 8 подборов, Кравцов 13 + 6 подборов — старт; Петров 9 — 6 потерь, Пустовой 9 + 5 подборов, Мишула 2, Павлов 2, Крутоус 2

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