Збірна України з баскетболу обіграла сильну команду Ізраїля

Україна перемогла Ізраїль. Фото: ФБУ

У Ризі національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до прекваліфікації Олімпійських ігор-2024. Підопічні Віталія Степановського провели вже третій товариський матч.

Збірна України обіграла команду Ізраїля з рахунком 75:69, повідомляють Новини.LIVE.

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Ковляр та Зотов на висоті

Збірна України в першій половині матчу добре зіграла в захисті, завдяки чому суперник не зміг показати все, що вміє. До того ж на велику перерву команда йшла з перевагою в 5 очок.

Ізраїль добре почав третю четверть й спершу зрівняв рахунок, а потів відірвався на 5 очок. Однак Стапановський зміг повернути гравців у гру й команда зробила ривок 17:2.

В четвертій чверті українці контролювали хід гри, збільшивши перевагу до 11 очок, але ізраїльтяни вирівняли гру й створили нервову кінцівку. Але українці втримали перемогу..

Найрезультативнішим в складі України став Олександр Ковляр — 16 очок за майже 34 хвилини на майданчику. Також 14 очок приніс команді Віталій Зотов.

Контрольний матч.

Україна — Ізраїль 75:69 — (17:14, 20:18, 25:24, 13:13)

Україна: Ковляр 16 + 5 передач — 6 втрат, Зотов 14, Войналович 5 + 5 підбирань, Бобров 3 + 8 підбирань, Кравцов 13 + 6 підбирань — старт; Петров 9 — 6 втрат, Пустовий 9 + 5 підбирань, Мішула 2, Павлов 2, Крутоус 2

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