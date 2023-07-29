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Збірна України з тріском програла Литві: це був перший матч нового тренерського штабу

29 липня 2023 21:47
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України з тріском програла Литві: це був перший матч нового тренерського штабу
Збірна України з баскетболу, Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках підготовки до прекваліфікації до Олімпійських ігор-2024 чоловіча збірна України з баскетболу провела перший товариський матч. Суперниками підопічних Віталія Степановського стала збірна Литви.

Переможцями матчу очікувано виявились господарі, які є восьмими у світовому рейтингу та однією з найсильніших команд Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що збірна України проводила перший матч під керівництвом нового головного тренера Віталія Степановського та в оновленому складі, де не було гравців НБА Святослава Михайлюка та Олексія Леня. Також був відсутній Ісуф Санон, який пропустив останні тренування національної команди.

Огляд гри

Литва — Україна — 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14)

Україна: Ковляр (18 очок), Мішула (12), Зотов (8), Бобров (11 + 10 підбирань), Войналович (7), Кравцов (5), Крутоус (4 + 6 підбирань), Петров (3), Павлов (2), Пустовий (0), Тиртишник (2)

Литва до матчу була великим фаворитом, але в першій чверті інтрига все ж таки спостерігалася. Команди на першу перерву пішли за рівного рахунку. Це у другій десятихвилинці литовці додали у кидках з дистанції та зробили ривок на 13 очок відриву.

Після великої перерви збірна України своїми стараннями трохи повернула інтригу, скоротивши відставання на два бали. Здавалося, що треба у вирішальній чверті зробити ривок на морально-вольових зусиллях. Однак на всіх чекало величезне розчарування, оскільки низка помилок і спішних кидків привели підопічних Степановського до розгрому в -17 очок у чверті та -28 у матчі.

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