Лідер збірної України залишився у "Прометеї"

Санон під час матчу у Єврокубку. Фото: "Прометей"

Лідер збірної України та гравець ротації у "Прометеї" Ісуф Санон продовжить виступати за команду зі Слобожанського. Із захисником продовжили контракт.

Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

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У наступному сезоні "Прометей" матиме дві команди. Одна під керівництвом Ронена Гінзбурга базуватиметься у Латвії та гратиме у Єврокубку та Латвійсько-Естонській лізі, а друга, складена з молодих гравців, виступатиме у Вищій лізі України.

Дубинський хотів заявити свою другу команду до Суперліги, але справдитися цьому не дозволила Федерація баскетболу України, яка має конфлікт із найсильнішим клубом країни.

Санон після матчу за "Прометей". Фото: "Прометей"

Клубу потрібен Санон в іміджевому плані

Історія з Саноном для "Прометея" дуже примітна тим, що клубу важливо зберегти гравця збірної України. Ісуф має великий потенціал, але він надзвичайно нестабільний баскетболіст, у якого після однієї гарної гри можуть бути три провальні.

У "Прометея" на позиції українця є гравці стабільніші, які не поступаються йому талантом. Проте керівництву клубу необхідно показати свій зв'язок з Україною, в яку основна команда не в'їжджала після 24 лютого 2022 року.

За словами президента клубу, головний тренер Ронен Гінзбург був зацікавлений у продовженні контракту з Ісуфом.

"Наш командний улюбленець, наш куражний Ісуф продовжить грати за "Прометей".

На це підписання ми очікували, його хотів наш тренер Нено, бо впевнений, що Санон — один із найталановитіших українських баскетболістів. Коли у Ісуфа йде гра, кожен суперник знає, що цей хлопець здатний творити чудеса на паркеті для перемоги.

Ісуф, я радий, що ти залишаєшся в сім'ї, ти максимально талановитий гравець — я це знаю, Нено знає. Впевнений, цього сезону ти зможеш максимально розкрити свій талант, тим більше що поруч гратимуть талановиті товариші.

Давай порвемо всіх на паркеті і привеземо перемогу в Україну, ти це зможеш, ми це зможемо", — написав Дубинський.

Минулого сезону у 21 матчі за "Прометей" у Єврокубку Санон у середньому набираючи 8 очок, 2,2 підбирання та 2,0 передачі за 18,2 хвилини на майданчику.

Санон закинув м'яч у кільце. Фото: "Прометей"

Клуб НБА "Вашингтон" на драфті у 2018-му році обрав Санона під 44-м номером. Потім "Візардс" обміняли Ісуфа в "Нью-Йорк". У НБА Санон не отримав контракт від жодного з клубів і грав лише в Літній лізі.

Також Санон виступав за "Дніпро", словенську "Олімпію" та литовський "Шауляй".

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