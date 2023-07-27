Лідер збірної України залишився у "Прометеї"
Лідер збірної України та гравець ротації у "Прометеї" Ісуф Санон продовжить виступати за команду зі Слобожанського. Із захисником продовжили контракт.
Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.
У наступному сезоні "Прометей" матиме дві команди. Одна під керівництвом Ронена Гінзбурга базуватиметься у Латвії та гратиме у Єврокубку та Латвійсько-Естонській лізі, а друга, складена з молодих гравців, виступатиме у Вищій лізі України.
Дубинський хотів заявити свою другу команду до Суперліги, але справдитися цьому не дозволила Федерація баскетболу України, яка має конфлікт із найсильнішим клубом країни.
Клубу потрібен Санон в іміджевому плані
Історія з Саноном для "Прометея" дуже примітна тим, що клубу важливо зберегти гравця збірної України. Ісуф має великий потенціал, але він надзвичайно нестабільний баскетболіст, у якого після однієї гарної гри можуть бути три провальні.
У "Прометея" на позиції українця є гравці стабільніші, які не поступаються йому талантом. Проте керівництву клубу необхідно показати свій зв'язок з Україною, в яку основна команда не в'їжджала після 24 лютого 2022 року.
За словами президента клубу, головний тренер Ронен Гінзбург був зацікавлений у продовженні контракту з Ісуфом.
"Наш командний улюбленець, наш куражний Ісуф продовжить грати за "Прометей".
На це підписання ми очікували, його хотів наш тренер Нено, бо впевнений, що Санон — один із найталановитіших українських баскетболістів. Коли у Ісуфа йде гра, кожен суперник знає, що цей хлопець здатний творити чудеса на паркеті для перемоги.
Ісуф, я радий, що ти залишаєшся в сім'ї, ти максимально талановитий гравець — я це знаю, Нено знає. Впевнений, цього сезону ти зможеш максимально розкрити свій талант, тим більше що поруч гратимуть талановиті товариші.
Давай порвемо всіх на паркеті і привеземо перемогу в Україну, ти це зможеш, ми це зможемо", — написав Дубинський.
Минулого сезону у 21 матчі за "Прометей" у Єврокубку Санон у середньому набираючи 8 очок, 2,2 підбирання та 2,0 передачі за 18,2 хвилини на майданчику.
Клуб НБА "Вашингтон" на драфті у 2018-му році обрав Санона під 44-м номером. Потім "Візардс" обміняли Ісуфа в "Нью-Йорк". У НБА Санон не отримав контракт від жодного з клубів і грав лише в Літній лізі.
Також Санон виступав за "Дніпро", словенську "Олімпію" та литовський "Шауляй".
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