Лидер сборной Украины остался в "Прометее"

Санон во время матча в Еврокубке. Фото: "Прометей"

Лидер сборной Украины и игрок ротации в "Прометее" Иссуф Санон продолжит выступать за команду из Слобожанского. С защитником продлили контракт.

Об этом сообщил президент клуба Владимир Дубинский.

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В следующем сезоне "Прометей" будет иметь две команды. Одна под руководством Ронена Гинзбурга будет базироваться в Латвии и играть в Еврокубке и Латвийско-Эстонской лиге, а вторая, составленная с молодых игроков, будет выступать в Высшей лиге Украины.

Дубинский хотел заявить свою вторую команду в Суперлигу, но сбыться этому не позволила Федерация баскетбола Украины, у которой конфликт с сильнейшим клубом страны.

Санон после матча за "Прометей". Фото: "Прометей"

Клубу нужен Санон в имиджевом плане

История с Саноном для "Прометея" очень примечательна тем, что клубу важно сохранить игрока сборной Украины. Иссуф имеет большой потенциал, но он чрезвычайно нестабильный баскетболист, у которого после одной хорошей игры могут быть три провальные.

У "Прометея" на позиции украинца есть игроки стабильнее и не уступающие ему в таланте. Однако, руководству клуба необходимо показать свою связь с Украиной, в которую основная команда не въезжала после 24 февраля 2022 года.

По словам президента клуба, главный тренер Ронен Гинзбург был заинтересован в продлении контракта с Иссуфом.

"Наш командный любимец, наш куражный Иссуф продолжит играть за "Прометей".

Это подписание мы ожидали, его хотел наш тренер Нено, потому что уверен, что Санон — один из самых талантливых украинских баскетболистов. Когда у Иссуфа идет игра, каждый соперник знает, этот парень способен творить чудеса на паркете для победы.

Иссуф, я рад, что ты остаешься в семье, ты максимально талантливый игрок — я это знаю, Нено это знает. Уверен, в этом сезоне ты сможешь максимально раскрыть свой талант, тем более что рядом будут играть талантливые товарищи.

Давай порвем всех на паркете и привезем победу в Украину, ты это сможешь, мы это сможем", — написал Дубинский.

В прошлом сезоне в 21 матче за "Прометей" в Еврокубке Санон в среднем набирая 8 очков, 2,2 подбора и 2,0 передачи за 18,2 минуты на площадке.

Санон забросил мяч в кольцо. Фото: "Прометей"

Клуб НБА "Вашингтон" на драфте в 2018-м году выбрал Санона под 44-м номером. Затем "Уизардс" обменяли Иссуфа в "Нью-Йорк". В НБА Санон не получил контракт ни от одного из клубов и играл лишь в Летней лиге.

Также Санон выступал за "Днепр", словенскую "Олимпию" и литовский "Шауляй".

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